Meidling: Der Gleisgarten begrüßt Vernissagen, Bier und Street-Art

Ein Craft-Bier-Fest und ein Festival für Street-Art sind nur zwei der aufregenden Events, die diesen Sommer im Gleisgarten stattfinden werden.

WIEN/MEIDLING. Der Gleisgarten möchte sich im Sommer von seiner lebendigsten Seite zeigen und hat ein vielfältiges Sommerprogramm für seine Gäste zusammengestellt. In den Monaten Juli und August werden verschiedene Veranstaltungen in der klimatisierten Foodhall angeboten, die den Besuchern eine willkommene Auszeit von der Sommerhitze bieten.

Von Freitag, dem 11. bis Freitag, dem 18. Juli, dreht sich im Gleisgarten alles um Kunst, Musik und Kreativität. Die Panorama Art Week lockt Kunstliebhaber mit Vernissagen, Workshops und verschiedenen kulturellen Veranstaltungen. Den Auftakt bildet ein Techno Rave am Freitag, dem 11. Juli, von 17 bis 22 Uhr. Am Samstag, dem 12. und Sonntag, dem 13. Juli, finden ab 16 Uhr Graffiti-Workshops statt. Interessierte können sich vorab über die Instagram-Seite artyoulovestudio anmelden. Der Eintritt zu diesen Veranstaltungen ist kostenlos.

Spitzenbier und Spitzenkunst

Am Freitag, dem 8. und Samstag, dem 9. August, sind die Craft-Bier-Liebhaber an der Reihe. Das Vienna Kraft Bier Fest lädt zu einem Genuss-Abend ein, bei dem Tickets zu je 35 Euro den Zugang zu einer breiten Auswahl an regionalen und internationalen Bieren ermöglichen. Von heimischen Brauereien bis hin zu Angeboten aus Skandinavien und Großbritannien wird eine vielfältige Palette an Biersorten geboten.

Vom Samstag, dem 16. bis Samstag, dem 23. August, wird der Gleisgarten zur „Home-Base“ für das Street-Art-Festival Calle Libre, das Meidling mit beeindruckenden Wandmalereien verschönern wird. Am 16. August um 20 Uhr sorgt eine Stand-Up-Comedy-Show mit Künstlern wie Tito Perez, Bianca Lala und Aladdin für einen unterhaltsamen Auftakt.

Der Gleisgarten hat Dienstag und Mittwoch von 16 bis 24 Uhr, Freitag von 11:30 bis 24 Uhr, Samstag von 11 bis 24 Uhr und Sonntag von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Weitere Informationen und das komplette Programm finden Sie unter gleisgarten.com/events.

