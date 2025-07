Meidling: Ein Nachhilfeinstitut mit sozialer Sensibilität am Schöpfwerk

„Aus Fehlern mach Helfer“ – Olivia Barssom hat sich diesem Motto verschrieben und damit ihr eigenes Nachhilfeinstitut in Meidling gegründet, um Lernbarrieren zu überwinden.

WIEN/MEIDLING. In der Schulzeit haben viele Schüler Schwierigkeiten in bestimmten Fächern wie Mathematik, Deutsch oder Englisch. Nachhilfe kann eine wertvolle Unterstützung bieten, vorausgesetzt, man arbeitet aktiv an seinen Fehlern und Schwächen.

Für Olivia Barssom sind Fehler kein Grund zur Verzweiflung, sondern eine Herausforderung. Ihr Nachhilfeinstitut „BrainStation“ in Meidling hat sich darauf spezialisiert, aus Fehlern hilfreiche Lernchancen zu schaffen. Was einst als Nebenjob während ihres Jurastudiums begann, hat sich mittlerweile zur Berufung gewandelt. Ein Kernanliegen von Barssom ist es, Schülerinnen und Schüler nicht nur akademisch, sondern auch sozial zu unterstützen.

Lebenslanges Lernen

Olivia’s Engagement für Bildung begann bereits vor über 14 Jahren, als sie in der 6. Klasse ihre Klassenkameraden in Fächern wie Latein und Physik unterstützte. Im Jahr 2024 nahm sie das Heft in die eigene Hand und gründete ihre „BrainStation“ in der Zanaschkagasse 12. Hier konzentriert sich das Angebot besonders auf Schüler aus Meidling, Hietzing und Favoriten.

Das Team der „BrainStation“ besteht aus acht qualifizierten Lehrern, die in Fächern wie Mathematik, Deutsch, Englisch, Biologie, Chemie und Sachunterricht unterrichten. Dank ihrer ägyptischen Wurzeln kann Barssom sogar Unterricht auf Arabisch anbieten. Dabei erkennen die Schüler oft zwar den Unterrichtsstoff, haben jedoch Schwierigkeiten mit fachspezifischen Begriffen. Diese Herausforderungen werden in Gruppen- oder individuellen Lektionen gezielt adressiert, um das deutsche Sprachverständnis zu verbessern.

Aus „Fehler“ mach „Helfer“

Ein bedeutender Aspekt von Barssoms Ansatz in der Nachhilfe ist die Überwindung psychologischer Barrieren. Sie sieht oft Schülerinnen und Schüler, die in mehreren Fächern kämpfen und erst dann Selbstvertrauen gewinnen, während andere mit nur einem Fachproblem kämpfen, aber nicht die Hilfe annehmen können. Das Vertrauen in sich selbst ist entscheidend für den Erfolg.

Ein weiteres Ziel Barssoms ist es, den Eltern zu vermitteln, dass die Ergebnisse nicht das Hauptaugenmerk sein sollten. „Ich möchte, dass meine Schüler ihr Bestes geben“, betont sie. Bei jüngeren Schülern nutzt sie eine kreative Übung, bei der sie die Buchstaben des Wortes „Fehler“ umsortieren, um zu demonstrieren, dass aus Fehlern auch „Helfer“ werden können. „Was ich von meinen Schülern erwarte, ist nur, ihr Bestes zu geben, denn Fehler sind ein Teil des Lernprozesses“, ergänzt sie.

Geplant sind künftig auch spezielle Unterrichtsstunden für einkommensschwache Familien. „Bildung sollte für alle zugänglich sein, unabhängig von finanziellen Möglichkeiten“, betont Barssom.

Entdecken Sie mehr Unternehmen aus Meidling: