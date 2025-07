MeinBezirk Leserschaft: Ideenflut für die Grazer Innenstadt

Das Zentrum von Graz bewegt: Leser fordern mehr Sicherheit, mehr Grün und mehr Sauberkeit.

GRAZ. Die MeinBezirk-Story zur Grazer Innenstadt hat ein starkes Echo ausgelöst: Viele Leser bestätigen die herausfordernde Situation in der Stadt und unterbreiten zahlreiche Verbesserungsvorschläge. Eines haben jedoch alle Zuschriften gemeinsam: Das Zentrum muss sicherer, sauberer und grüner werden.

Handlungsbedarf im Zentrum

In der letzten Ausgabe äußerten Immobilienmakler Josef Podlesnik und Juwelier Klaus Weikhard Bedenken bezüglich des Radständers am Ende der Sporgasse, der ihrer Meinung nach die Passage verengt und den Blick auf eines der schönsten Gebäude der Stadt verwehrt. Diese Meinung teilen auch andere Leser, die Handlungsbedarf sehen. „Eine Verschiebung des Radabstellplatzes wäre sinnvoll und würde das Fahrverbot in der Sporgasse ergänzen“, meint Stefan Pertl. Er fragt weiter: „Wäre es nicht besser, den Standort zwischen Casino und Billa zu verlegen? Dort gibt es keine Gleise, was Schienenunfälle vorbeugen würde.“ Susana Rabenlehner weist darauf hin, dass schätzungsweise 50 Prozent der Fahrräder ungenutzt sind. Ihrer Meinung nach sollten diese nach einem Hinweis und einer einwöchigen Frist „enteignet und anschließend entsorgt oder zum Verkauf angeboten“ werden.

Diskussionen um Billa-Eck



Das Billa-Eck bleibt ein Brennpunkt. Leser von MeinBezirk bemerken, dass sich das Augenmerk zunehmend auf den Hauptplatz verlagert. Es wird kritisiert, dass neben dem Konsum von Alkohol und Drogen dort Kinder und Studenten am Bim-Haltepunkt Objekte des Drogenhandels zu Gesicht bekommen. „Es muss eine Lösung geben, um dieses unangenehme Szenario für Einheimische und Touristen zu verändern“, fordert Renate Wildburger und plädiert für die Unterstützung von Sozialarbeitern.

Mehr Grün, weniger Hitze

Alexandra Pursch fordert mehr Sauberkeit sowie Lösungen für Obdachlose. „Die Herrengasse wirkt sehr kahl; Bänke und Pflanzentröge mit ganzjährigen Pflanzen würden die Atmosphäre verbessern“, schlägt sie vor. Roswitha Skok ergänzt, dass mehr schattenspendende Sitzgelegenheiten und Wassertrinkbrunnen mit Vebnebelung wünschenswert wären. Valore Feka schlägt vor, Bushaltestellen mit Moos zu begrünen, wie es in Villach praktiziert wird. Geri Dolezel fügt hinzu, der Jakominiplatz, als wichtiger Verkehrsknotenpunkt, fehle an Grünflächen und Schatten. Markus Sram bemängelt die Abwesenheit von Bäumen in der Herrengasse und am Hauptplatz: „Das macht die Gegend unfreundlich, besonders bei steigenden Temperaturen.“ E. Johannes Soltermann glaubt, dass mehr Sauberkeit das Verhalten der Menschen positiv beeinflussen könnte: „Ein sauberer Platz zieht besseres Verhalten an.“

Deine Wünsche für die Innenstadt



Die zukünftige Gestaltung der Grazer Innenstadt betrifft nicht nur die Politik und ansässigen Unternehmen, sondern auch die Bürger von Graz direkt. Was ist deiner Meinung nach notwendig? Welche Veränderungen wünscht du dir? Welche Vorschläge hast du? Teile uns deine Ideen mit per E-Mail an [email protected].

