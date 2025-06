MeinBezirk – MeinWirt: Entdecken Sie die Wirtshäuser im Graz-Bezirk

Ein Wirtshaus ist weit mehr als nur ein Ort zum Essen; es ist ein Rückzugsort, wo man Zeit für Gespräche hat und in einer heimeligen Atmosphäre bewirtet wird. Diese Etablissements sind das Herzstück vieler Gemeinden und fungieren als soziale Treffpunkte für unterschiedlichste Generationen. Die Aktion MeinBezirk-MeinWirt, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Steiermark, erkennt die wertvolle Rolle unserer Wirtinnen und Wirte an und feiert ihre unermüdliche Gastfreundschaft.

GRAZ. Im Rahmen dieser Initiative stellen wir die Wirtshäuser im Bezirk vor, beleuchten die Menschen hinter den Kulissen und danken sowohl unseren Wirtinnen und Wirten als auch den treuen Gästen für ihre Unterstützung. Diese Gemeinschaft trägt entscheidend dazu bei, dass die Wirtshauskultur lebendig bleibt und weiterhin einen Platz in unserer Gesellschaft hat.

Ein besonderes Highlight unserer Aktion: Alle Gäste haben die Möglichkeit, mit ihrer Rechnung an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Hierbei können sie Gutscheine für ihren Lieblingswirt gewinnen. Also, beim nächsten Besuch im Wirtshaus übernimmt MeinBezirk die Rechnung! Prost!

