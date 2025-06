MeinBezirk-Umfrage: 83 Prozent sprechen sich für zusätzliche Sitzgelegenheiten an Wiens öffentlichen Verkehrsstationen aus

Eine U-Bahnstation ohne Bankerl? Dieser Zustand war für Fahrgäste bei der U4-Haltestelle Schönbrunn Realität. MeinBezirk sprach mit den Wiener Linien, nachdem sich die Mehrheit der befragten Leserinnen und Leser in einer Umfrage mehr Komfort gewünscht hat.

WIEN. Bei einem Lokalaugenschein in der U4-Station Schönbrunn zeigte sich zuletzt ein ungewöhnliches Bild: Reisende hockten auf dem kalten Boden, um auf die nächste Garnitur zu warten. Grund dafür war die plötzliche Entfernung aller Sitzbänke an einer der meistfrequentierten U-Bahn-Stationen Wiens, die nicht nur von Pendlern, sondern auch von Touristen frequentiert wird. MeinBezirk berichtete:

Menschen hocken bei der U4-Station Schönbrunn am Boden

Die Station befindet sich an der Bezirksgrenze zwischen Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus und Hietzing und fungiert nicht nur als Verkehrsknotenpunkt, sondern auch als Zugang zum Schloss Schönbrunn, einem UNESCO-Weltkulturerbe. Besonders an Wochenenden, wenn Touristenströme zunehmen, kommt es zu längeren Wartezeiten, was die Situation für viele Fahrgäste noch ungemütlicher macht.

Mehr Komfort erwünscht

Für ältere Menschen, Familien mit Kindern oder mobilitätseingeschränkte Personen ist das Fehlen jeglicher Sitzmöglichkeiten nicht nur unkomfortabel, sondern kann sogar gesundheitliche Folgen haben. Auf Anfrage erklärten die Wiener Linien, dass während großer Events, wie dem Sommernachtskonzert oder dem Schönbrunner Christkindlmarkt, die Entfernung der Bänke aus Sicherheitsgründen (z.B. für Fluchtwege) notwendig sei. Diese Maßnahme sei zwar verständlich, doch die betroffenen Fahrgäste fühlen sich dadurch benachteiligt.

Die Reaktionen auf die Situation waren eindeutig. In einer aktuellen Online-Umfrage auf MeinBezirk.at, die über 1.100 Teilnehmende zählte (Stand: 26. Juni), gaben 83 Prozent an, dass sie sich mehr Sitzmöglichkeiten in den Stationen wünschen. Lediglich zehn Prozent der Befragten waren der Meinung, dass die gegenwärtige Anzahl ausreichend sei. Auch in sozialen Netzwerken wurde der Ruf nach mehr Komfort laut, was zeigt, dass die Anliegen der Fahrgäste ernst genommen werden müssen.

Von Gegebenheiten abhängig

Die Wiener Linien erklärten, dass es ihnen wichtig sei, die Fahrgäste sicher und komfortabel durch die Stadt zu bringen. Wo baulich möglich, werden Sitzbänke eingerichtet, um auch für Personen mit Rollstühlen und Kinderwägen eine reibungslose Nutzung sicherzustellen. Aktuell existieren im gesamten Netz etwa 2.100 Wartehäuschen und rund 1.200 zusätzliche Sitzbänke. Bei Neubauten und Renovierungen wird stets geprüft, ob die Anbringung weiterer Bänke möglich ist. Die Entscheidung über die Platzierung hängt jedoch stark von den örtlichen Gegebenheiten ab – wie etwa Durchgangsbreiten oder Sicherheitsaspekten.

Bankerl sind wieder da

Eine positive Nachricht zum Schluss: Die Bankerl an der U4-Station wurden mittlerweile wieder aufgestellt. Dies zeigt, wie wichtig selbst kleine Annehmlichkeiten im Alltag des öffentlichen Verkehrs sind. Zudem wird deutlich, dass die Wiener sich für eine komfortable Stadt engagieren – besonders für diejenigen, die auf Sitzgelegenheiten angewiesen sind.

