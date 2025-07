MeinBezirk vor Ort Matrei: 80 Jahre Gedenken an die verheerenden Bombenangriffe

Im Jahr 2025 jährt sich zum 80. Mal der verheerende Bombenangriff auf Matrei. Der engagierte Ortschronist Walter Reitmair hat bereits mehrere informative Vorträge zu diesem historischen Ereignis gehalten.

MATREI. Sechs Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, am 22. März 1945, führten amerikanische Streitkräfte einen massiven Luftangriff auf Matrei durch. Das primäre Ziel war die Zerstörung der Brennerbahnverbindung und deren Brücken, um den Nachschub der Wehrmacht in Norditalien zu unterbrechen. Tragischerweise verfehlten viele der abgeworfenen Bomben ihr Ziel und trafen stattdessen zivile Gebiete, was zu großem Leid in der Bevölkerung führte.

Alarmierung kam zu spät



Bei den Angriffen verlor die Gemeinde insgesamt 55 Menschenleben, wobei die meisten, 48, am 22. März 1945 ums Leben kamen. „Zahlreiche Personen waren auf dem Weg in die Luftschutzkeller, als die Bomben fielen. Sie wurden leider nicht rechtzeitig gewarnt. Viele erlitten schwere Verletzungen durch die Druckwellen der Explosionen“, erklärt Reitmair. Am 2. April 1945 wurde weiterhin das Schloss Trautson bombardiert, ein Ereignis, dessen Ursachen bis heute unklar bleiben, aber vermutlich auf die Vermutung von Nazi-Anwesenheit zurückzuführen ist. Vor Ort wurden 40 Bombentrichter registriert.

Gemeinsam stark



Das Schloss und die Marktgemeinde, zu dieser Zeit bereits vereint mit Mühlbachl und Pfons, wurden praktisch dem Erdboden gleichgemacht. In Matrei wurden 29 Häuser vollständig zerstört, während 23 schwer beschädigt und fast alle anderen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Interessanterweise blieben die Brücken weitgehend unversehrt, was den Zugbetrieb weiterhin ermöglichte. Reitmair beschreibt die Zeit nach dem Krieg als äußerst hart für die Überlebenden: „Die Menschen standen vor dem Nichts und litten enorm unter Hunger.“ Trotz dieser widrigen Umstände begann der Wiederaufbau, der 1950 größtenteils abgeschlossen war.

Hunderte Interessierte



Walter Reitmair, ehemaliger Hauptschullehrer und mittlerweile 81 Jahre alt, lebt in Mieders und ist seit 1994 Teil des Matreier Chronistenteams, dessen Leitung er von 2007 bis 2024 innehatte. Anlässlich des „80-Jahr-Gedenkens an die Bombenopfer und Bombenschäden in Matrei“ hat er gemeinsam mit seinem Nachfolger Karl Geir mehrere Vorträge organisiert. „Die Resonanz war überwältigend. Das Interesse ist riesig“, so Reitmair. Der Rathaussaal war zweimal bis auf den letzten Platz gefüllt. Auch beim Bezirkschronistentag wurde dieses tragische Kapitel skizziert. Zukünftige Vorträge sind im Annaheim geplant. „Während die Zeitzeugen schwinden, ist es wichtig, diese Erinnerungen zu bewahren“, betont er und fragt: „Lernen wir aus der Geschichte?“

Weitere Nachrichten aus Matrei lesen Sie hier.

Mehr Meldungen aus dem Stubai- und Wipptal finden Sie hier.

Neuigkeiten aus Tirol gibt es hier.