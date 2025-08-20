MeinBezirk vor Ort: Neuigkeiten aus Alpbach

Bleibe immer informiert mit MeinBezirk Tirol auf WhatsApp! Ab sofort kannst du unseren Kanal abonnieren, um die aktuellsten Nachrichten und Geschichten aus deiner Region direkt auf dein Handy zu erhalten. TIROL. Unser Ziel ist es, dir alles Wichtige aus Tirol schnell und unkompliziert bereitstellen zu können. Egal, ob es sich um lokale Events, wichtige Ankündigungen oder inspirierende Geschichten handelt – wir liefern sie direkt auf dein Smartphone! Um unserem WhatsApp-Kanal beizutreten, folge einfach diesen einfachen Schritten:

  • Speichere die Nummer +43 123 456 789 in deinen Kontakten.
  • Schicke eine Nachricht mit „Start“ an diese Nummer.
  • Halt dein Handy bereit, denn schon bald erhältst du die neuesten Nachrichten!

Unser WhatsApp-Service ist eine großartige Möglichkeit, um up to date zu bleiben, ohne nach Informationen suchen zu müssen. Du bekommst alles aus erster Hand: von Neuigkeiten über Veranstaltungen bis zu wichtigen Mitteilungen der Gemeinde. In einer Zeit, in der Informationen schnelllebig und oft überwältigend sein können, bieten wir dir eine unkomplizierte Lösung, um nichts zu verpassen.
Neben dem WhatsApp-Kanal ist MeinBezirk Tirol auch auf anderen Plattformen aktiv, darunter Facebook und Instagram, wo du noch mehr Inhalte und Interaktionen erwarten kannst. Schließe dich der Community an und erfahre, was in Tirol passiert, während du Teil einer engagierten Leserschaft wirst.



Bild von Thomas Moser
Thomas Moser
Thomas Moser informiert umfassend über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen in regionalen Branchen.
