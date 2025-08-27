MeineStadt O-Dorf: Der Bau des Olympischen Dorfes in Bildern

Das Olympische Dorf in Innsbruck ist nicht nur ein Teil der Sportgeschichte, sondern spielt auch eine bedeutende Rolle in der sozialen und urbanen Entwicklung der Stadt. Es bot Sportlern weltweit eine Unterkunft und half gleichzeitig, die Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg zu lindern. Bis heute prägt es einen Stadtteil und ist ein Beispiel für gelungenen Wohnungsbau.

INNSBRUCK. In den 1950er-Jahren war die Stadt Innsbruck stark von den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs betroffen. Die Notwendigkeit an Wohnraum war enorm, da viele Gebäude dem Krieg zum Opfer gefallen waren. In dieser schwierigen Zeit wurde die Idee eines Olympischen Dorfes geboren, das sowohl den Athleten der Olympischen Winterspiele 1964 als auch den Innsbruckern langfristig ein Zuhause bieten sollte.

Entstehung des ersten Olympischen Dorfes

Auf einem 1961 erschlossenen Gelände im Osten Innsbrucks begann der Bau des Olympischen Dorfes. Pünktlich zu den Olympischen Winterspielen 1964 standen acht Hochhäuser mit 689 Wohnungen bereit, die zunächst als Unterkunft für Sportler dienten und später von tausenden Innsbruckern bewohnt wurden. Die Umsetzung dieses Projektes war nicht nur ein Bauvorhaben, sondern auch ein Schritt zur Revitalisierung der Stadt.

Erweiterung für die Spiele 1976

Zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1976 wurde das „O-Dorf“ ab 1973 weiter ausgebaut. Bis zum Beginn der Spiele entstanden 642 zusätzliche Wohnungen sowie infrastrukturelle Einrichtungen wie eine Hauptschule, ein Hallenbad und ein Rezeptionsgebäude, die das soziale Leben im Stadtteil erheblich bereicherten.

Straßenbau für Olympia und moderne Zeiten

In den frühen 1960er-Jahren war das Straßennetz Innsbrucks überlastet und entsprach nicht mehr den Anforderungen. Um den Verkehrsfluss zu verbessern und die neuen Sportstätten zu erschließen, wurden rund 13 Kilometer Straßen neu gebaut oder modernisiert. Wichtige Projekte wie der Hohe Weg und die Olympiabrücke verbesserten die Verkehrsanbindung. Darüber hinaus wurden im Umland etwa 25 Kilometer Bundesstraßen, einschließlich der neuen Verbindung von Zirl nach Seefeld, in Angriff genommen. Die Errichtung des ersten Abschnitts der Brennerautobahn mit der Europabrücke 1963 entpuppte sich als Symbol für den Aufbruch in eine moderne Zeit und trug maßgeblich zur Entwicklung der Region bei.

Ähnliche Beiträge auf MeinBezirk:



Historisches Amras – Bilder aus vergangenen Zeiten

Neuigkeiten aus dem Olympischen Dorf

Mehr News aus Innsbruck