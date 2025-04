MeinMed: Darmgesundheit durch Ernährung, Bewegung und Präventivmedizin

Gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung, in Verbindung mit modernen Vorsorgemöglichkeiten, bilden ein kraftvolles Trio zur Vermeidung von Darmerkrankungen und Darmkrebs. Ebenso spielen psychische Gesundheit und Stress eine signifikante Rolle für die Darmgesundheit. Angesichts dieser Zusammenhänge ist es entscheidend, dem Thema Darmgesundheit mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Daher widmete sich die Vortragsreihe von MeinMed in der vergangenen Woche an der Med Uni Graz der Darmgesundheit.

GRAZ. „Wenn wir jedem Individuum das richtige Maß an Nahrung und Bewegung zukommen lassen könnten, hätten wir den sichersten Weg zur Gesundheit gefunden,” sagte Hippokrates vor über 2000 Jahren, ein Zitat, das auch heute noch an Bedeutung gewonnen hat. Laut Michael Jagoditsch, dem Ärztlichen Leiter der Abteilung für Allgemeinchirurgie am LKH Murtal, deckt sich dieses historische Zitat voll und ganz mit den Anforderungen an die Darmgesundheit. Während eines 60-minütigen Vortrags erhielten die Teilnehmer:innen praxisrelevante Informationen zur Prävention und Behandlung von Darmerkrankungen. Zusätzlich hatten sie die Gelegenheit, individuelle Fragen zu stellen.

Vorsorgeuntersuchungen des Darms

Dickdarmkrebs ist in Österreich die dritthäufigste Krebsart. Zu den häufigsten Darmerkrankungen zählen entzündliche Darmerkrankungen, Divertikel und Polypen. Eine frühzeitige Erkennung ist entscheidend für eine erfolgreiche Behandlung. Die Österreichische Krebshilfe empfiehlt, bei gesunden Menschen ohne familiäre Vorbelastung ab dem 45. Lebensjahr eine Darm-Vorsorgeuntersuchung in Anspruch zu nehmen.

Die Koloskopie, die ab dem 50. Lebensjahr angeraten wird, stellt den Goldstandard in der Diagnostik von Darmerkrankungen dar. Eine sorgfältige Vorbereitung, die drei Tage vor der Untersuchung sowohl Ernährung als auch Medikamente berücksichtigt, ist notwendig. Nach der Koloskopie ist eine Ruhephase sowie die Einhaltung einer leicht verdaulichen Diät wichtig. Normalerweise können Patienten das Krankenhaus am selben Tag verlassen, jedoch sind für den Rest des Tages Autofahren und berufliche Tätigkeiten nicht ratsam. Dies ist nicht nur eine Vorsichtsmaßnahme, sondern auch eine rechtliche Auflage.

Mehr Bewegung, weniger Stress

Regelmäßige Bewegung aktiviert die Darmmotorik und kann helfen, Verdauungsprobleme zu vermeiden oder besser zu bewältigen. Darüber hinaus senkt sie den Stresslevel, was zu einer Verringerung des Entzündungspotenzials beiträgt. Unzureichende Bewegung und eine ungesunde Ernährung gelten als wesentliche Faktoren für die Entstehung von Divertikeln und tragen auch zur Tumorbildung bei. Zu den Einflussfaktoren gehören Ernährungsgewohnheiten, chemische Substanzen (wie Nitrosamine und Benzpyrene), Umweltfaktoren und genetische Prädispositionen.

Gesünder essen, glücklicher leben

Eine ballaststoffreiche Ernährung, der Verzehr von gesundem und abwechslungsreichem Essen sowie ein moderater Konsum von rotem Fleisch sind für die Darmgesundheit von großem Nutzen. Zudem ist es ratsam, Lebensmittel, die reich an Kohlenhydraten sind, nicht übermäßig zu erhitzen, da dabei Acrylamid entsteht, das potenziell das Risiko für Darmkrebs erhöhen könnte. Übergewicht, metabolisches Syndrom und eine vermehrte Ausschüttung von Gallensäuren können die Entstehung von Darmkrebs begünstigen. Ein gesundes Mikrobiom im Körper spielt eine entscheidende Rolle für die Darmgesundheit und beeinflusst auch die psychische Gesundheit. Ein angemessener Flüssigkeitszufuhr ist ebenfalls essenziell.

Über MeinMed

MeinMed ist Österreichs größte medizinische Vortragsreihe und steht Interessierten kostenlos zur Verfügung. Sie wird von Institutionen wie der Med Uni Graz, dem Gesundheitsfonds Steiermark und der Österreichischen Gesundheitskasse unterstützt. Alle Vortragenden leisten ihre Beiträge ehrenamtlich, um Wissensvermittlung im Gesundheitsbereich zu fördern.

