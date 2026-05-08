Meister-Titelkampf bis zum Schluss: Austria Lustenau lässt erste Chance verstreichen

Austria Lustenau verpasst vorzeitigen Meistertitel in der zweiten Liga

Austria Lustenau hat in der vorletzten Runde der zweiten Fußball-Liga den ersten Matchball im Titelkampf ausgelassen. Die Vorarlberger kamen auswärts bei Austria Salzburg nicht über ein 2:2 hinaus.

Die Entscheidung im Rennen um den Meistertitel fällt damit am letzten Spieltag am kommenden Donnerstag.

Im Duell in Salzburg ging die Heimmannschaft früh in Führung: Marinko Sorda traf in der 13. Minute zum 1:0. Noch vor der Pause erhöhte Daniel Bares in der 38. Minute auf 2:0 für Salzburg.

Austria Lustenau verkürzte nach dem Seitenwechsel durch Mohamed Bouchenna, der in der 63. Minute sein sechstes Saisontor erzielte. In der Nachspielzeit sorgte Robin Voisine in der 92. Minute mit dem Treffer zum 2:2-Endstand für den Ausgleich.

Im Parallelspiel gewann St. Pölten auswärts mit 3:0 in Kapfenberg und rückte in der Tabelle bis auf einen Punkt an Austria Lustenau heran. Austria Lustenau kann mit einem Heimsieg am kommenden Donnerstag gegen Amstetten in der letzten Runde den Aufstieg fixieren.

Der FAC liegt drei Punkte hinter Austria Lustenau und hat keine Chance mehr auf den Meistertitel. Admira Wacker verlor mit 0:3 in Liefering und schied damit aus dem Aufstiegsrennen aus.