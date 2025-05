Meisterfeier in Graz: Ausgelöster Feueralarm und verletzte Polizisten

Die steirische Polizei hat ihren Bericht über den Abend der Meisterfeier in Graz veröffentlicht. Am 24. und 25. Mai 2025 kam es im Zuge dessen zu Ausschreitungen, bei denen fünf Securitymitarbeiter und zwei Polizisten verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei begaben sich die verletzten Polizisten in ärztliche Behandlung, konnten jedoch ihren Dienst fortsetzen. Über den Gesundheitszustand der Security-Mitarbeiter sind weitere Informationen zum aktuellen Stand nicht verfügbar.

GRAZ. Positiv zu vermerken ist, dass vor und während des Spiels laut der steirischen Polizei keine nennenswerten Vorfälle gemeldet wurden. Anwohner rund um das Stadion mussten jedoch feststellen, dass nach dem Spiel und während der Meisterfeier zahlreiche pyrotechnische Gegenstände abgefeuert wurden, was auf die ausgelassene Stimmung unter den Fans zurückzuführen ist. Diese Art von Feierlichkeiten ist in Österreich bei Meisterfeiern nicht unüblich, kann jedoch in Kombination mit übermäßigem Alkoholkonsum zu gefährlichen Situationen führen.

Gegen 21.30 Uhr kam es zu einem gewaltsamen Übergriff von vermummten Personen, teils mit Stangen bewaffnet, auf Securitymitarbeiter im Bereich des Vorplatzes vor dem Stadion. In der Folge wurden fünf Sicherheitskräfte verletzt. Polizisten der Einsatzeinheit, die zur Unterstützung anrückten, wurden mit Mülltonnen, Bierbänken, Biertischen, Eisenstangen sowie zahlreichen Glasflaschen angegriffen. Laut der Polizei konnte die Situation dank des weiteren polizeilichen Vorgehens nach einiger Zeit beruhigt werden. Aufgrund dieser Lagebeurteilung beendete die zuständige Behördenvertreterin gegen 22 Uhr die musikalische Darbietung der Meisterfeier, um weitere Eskalationen zu vermeiden.

Feuerwehreinsatz

Kurze Zeit später wurde mutwillig ein Feueralarm in der Tiefgarage des Stadions ausgelöst, was zu einem Einsatz der Feuerwehr führte. Kurz nach dem offiziellen Ende der Musik setzte ein geordneter Abstrom der Fans ein, was einen weiteren Anstieg der Polizei bzw. der Feuerwehr erforderte.