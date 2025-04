Melodies That Lift Your Spirit: Bettina Krenosz & The Favorite Band

https://www.das-hufnagl.at/event/09-05-2025-songs-that-make-your-heart-sing-bettina-krenosz-the-favorite-band/



Fr., 09.05.2025

Zeit: 19:00 – 21:30

Ticket: € 25,00

Am 9. Mai 2025 wird die talentierte Sängerin Bettina Krenosz im Rahmen ihres Konzerts „Songs That Make Your Heart Sing“ eine musikalische Reise durch emotionale und berührende Melodien präsentieren. Bettina hat sich einen Namen gemacht, indem sie sowohl zarte als auch kraftvolle Klänge miteinander verbindet, und ihr Konzert verspricht, ein unvergessliches Erlebnis zu werden. Ihr Repertoire umfasst sowohl bekannte als auch weniger populäre Lieder aus dem legendären „Great American Songbook“. Ihr Ziel ist es, die Zuhörer mit neuen und überraschenden Interpretationen zu begeistern, die oft ein frisches Licht auf zeitlose Klassiker werfen.

Einer der Höhepunkte des Abends wird die inspirierende Ausführung einiger der bekanntesten Songs der Beatles sein. Diese neuartigen Interpretationen zeigen nicht nur Bettinas stimmliche Bandbreite, sondern auch ihr Talent, die Essenz der Stücke auf eine neue, aufregende Weise einzufangen. Die musikalische Vielfalt, die Bettina darbietet, wird durch die hervorragende Unterstützung ihres Ensembles deutlich.

Das Konzert wird begleitet von einem talentierten „klassischen“ Klaviertrio, ergänzt durch Flöte, Mundharmonika und Saxophon. Die raffinierten Arrangements dieser Musiker, darunter Herb Berger an der Flöte, Harfe und dem Saxophon, sowie Hepi Kohlich am Klavier, Martin Treml am Bass und Wolfgang Dorer an den Drums, schaffen eine atmosphärische Kulisse, die Bettinas ausdrucksstarker Stimme noch mehr Wirkung verleiht. Ihre musikalischen Improvisationen sind lyrisch und doch temperamentvoll und tragen zum einzigartigen Klangbild des Abends bei.

Der Einlass beginnt eine Stunde vor Beginn des Konzerts, sodass die Gäste die Möglichkeit haben, sich bei einem Buffet zu entspannen, bevor die Darbietung beginnt. Für den Abend ist freie Sitzplatzwahl vorgesehen, damit die Gäste das Konzert in einem entspannten Umfeld genießen können.