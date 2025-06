Merz trifft Trump: Ein Spionageblick ins Weiße Haus!

news/APA/Mittwoch, 04.06.25, 22:41:03

Bei seinem Antrittsbesuch in Washington trifft der deutsche Kanzler Friedrich Merz am Donnerstag, den 4. Juni 2025, um 17:30 Uhr MESZ US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Geplant sind ein persönliches Gespräch, ein gemeinsames Mittagessen sowie eine Pressebegegnung im Oval Office, welche für ca. 19:30 Uhr MESZ anberaumt ist. Das Oval Office ist nicht nur das Büro des Präsidenten, sondern auch ein Ort, an dem bereits bei den Besuchen anderer Staatsoberhäupter wie dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa Eklats stattfanden.













Im Mittelpunkt des Treffens stehen mehrere drängende Themen:

Die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs

Die Reaktion der NATO auf wachsende externe Bedrohungen

Der Zollstreit zwischen den USA und der EU

Merz hat bereits klargemacht, dass er nicht als „Bittsteller“ nach Washington reist und die europäischen Positionen dort selbstbewusst vertreten wird. Seit seinem Amtsantritt vor vier Wochen hat er mehrfach mit Trump telefoniert, sowohl in persönlichen Gesprächen als auch in größeren Runden mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs bezüglich des Ukraine-Kriegs. Besonders auffällig ist, dass die beiden sich inzwischen mit Vornamen ansprechen und regelmäßig per SMS in Kontakt stehen.

Die Agenda des Treffens ist nicht nur diplomatisch bedeutsam, sondern auch entscheidend für die künftige Zusammenarbeit zwischen den USA und Deutschland. Merz wird versuchen, eine einheitliche europäische Position zu stärken und gleichzeitig die transatlantischen Beziehungen zu festigen. Experten erwarten, dass der Kanzler auch auf den globalen Handel und die wirtschaftlichen Herausforderungen eingehen wird, die nicht nur Europa, sondern die ganze Welt betreffen.