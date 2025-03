Messe und Konzert in Wien: Großveranstaltungen führen am Wochenende zu Staugefahr

Am kommenden Wochenende droht im Wiener Stadtgebiet erneut Staugefahr. Der Grund dafür sind zwei große Veranstaltungen, darunter ein mit Spannung erwartetes Konzert des Superstars Lenny Kravitz in der Wiener Stadthalle.

WIEN/LEOPOLDSTADT/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS – An diesem Wochenende, speziell vom 6. bis 9. März 2025, werden zwei Großereignisse in Wien zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen führen. Eine der Hauptattraktionen ist die „BeSt-Studienmesse Wien“, die im Messe Wien stattfindet. Über 350 Aussteller werden Schüler und Studenten informieren und beraten über Berufe, Studiengänge und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Die Messe zieht in der Regel eine große Anzahl an Besuchern an, und die Organisatoren rechnen dieses Jahr mit bis zu 80.000 Teilnehmern. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren haben sich die Verkehrsbehörden bereits auf mögliche Staus und Verzögerungen vorbereitet. Besonders im Gebiet der Südosttangente (A23), am Knoten Prater sowie rund um die Ausstellungsstraße und den Praterstern wird mit längeren Wartezeiten gerechnet. Daher raten Verkehrsclubs wie der ARBÖ dringend, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die U-Bahn-Linie U2 und die Buslinie 82A sind hierbei empfehlenswerte Optionen.

Lenny Kravitz in der Stadthalle

Zusätzlich wird am Sonntag, den 9. März, die US-Rocklegende Lenny Kravitz mit seiner „Blue Electric Light Tour 2025“ in der Stadthalle auftreten. Das Konzert verspricht, ein Highlight für Musikfans zu werden und wird voraussichtlich ebenfalls Tausende von Besuchern anziehen, was den Verkehr in der Umgebung erheblich beeinflussen dürfte.

Wie der ARBÖ berichtet, sind besonders Straßen wie der Neubaugürtel, die Hütteldorfer Straße und die Straßen im Nibelungenviertel von Staus betroffen. Autofahrer werden geraten, genügend Zeit für die Anreise einzuplanen und nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, um stressige Parkplatzsuchen zu vermeiden. Zu den empfohlenen öffentlichen Transportmöglichkeiten gehören:

U-Bahn-Linie U6

Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49

Buslinie 48A

