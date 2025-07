Messerattacke: 18-Jähriger erlitten Stichverletzung im Rücken in Favoriten

Am Freitagabend kam es in Wien-Favoriten zu einer Messerattacke, bei der ein 18-Jähriger am Rücken verletzt wurde. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest.

WIEN/FAVORITEN. Am Freitagabend, etwa um 19:15 Uhr, wurden警察 zur Einsatzstelle beim Wielandplatz in Wien-Favoriten gerufen. Die Beamten der Polizeiinspektion Keplergasse trafen am Tatort ein und fanden das Opfer bereits in medizinischer Behandlung durch die Berufsrettung Wien. Der 18-Jährige teilte den Beamten mit, dass er und seine Freundin von drei Unbekannten im nahegelegenen Wielandpark belästigt wurden, was zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte. Während des Streits zog einer der Angreifer ein Klappmesser und fügte dem 18-Jährigen eine Stichverletzung am Rücken zu.

Morddrohung

Bevor die Täter flohen, drohten sie dem Opfer, ihn umzubringen, sollten sie die Polizei informieren. Der mutmaßliche Haupttäter, ein 17-jähriger syrischer Staatsbürger, wurde kurz darauf in der Nähe des Tatorts gefasst und befindet sich nun in polizeilichem Gewahrsam. Ihm werden absichtliche schwere Körperverletzung und schwere Nötigung zur Last gelegt. Das 18-jährige Opfer wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, und das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen, um die Hintergründe und mögliche Verbindungen der Täter zu klären.

Wien hat in den letzten Jahren immer wieder mit einem Anstieg von Gewaltverbrechen, insbesondere mit Messerattacken, zu kämpfen. Zwischen 2020 und 2022 stiegen die einschlägigen Delikte in der Stadt um mehr als 20 %. Die Polizei hat daher ihre Maßnahmen zur Gewaltprävention verstärkt. In vielen Bezirken, einschließlich Favoriten, wurden Aufklärungsprogramme sowie verstärkte Polizeipräsenz initiiert, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu erhöhen.

Die Ermittlungen der Polizei fokussieren sich nun nicht nur auf die Straftat selbst, sondern auch auf mögliche gesellschaftliche Hintergründe, die zu dieser Gewalt geführt haben könnten. Ein Aspekt, der im Kontext von Gewaltdelikten in städtischen Gebieten oft diskutiert wird, ist der Einfluss von sozialen Spannungen und Jugendkriminalität. Soziale Einrichtungen wirken darauf hin, Konflikte frühzeitig zu erkennen und deeskalierende Maßnahmen zu ergreifen.

