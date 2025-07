Michael Schnabl: Steirer siegt beim KI-unterstützten Fotowettbewerb

Großer Erfolg für Grazer Fotograf: Michael Schnabl gewinnt den internationalen Excire-Fotowettbewerb



GRAZ/STEIERMARK. Der Grazer Fotograf Michael Schnabl hat in einem weltweit ausgeschriebenen Wettbewerb, dem internationalen Excire-Fotowettbewerb 2025, den Hauptpreis gewonnen. Besonders bemerkenswert: Die Jury bestand ausschließlich aus künstlicher Intelligenz (KI). Schnabl setzte sich mit einem inszenierten Porträtbild aus über 3.300 Einsendungen durch und erhielt den mit 4.000 Euro dotierten Hauptpreis.

Der Wettbewerb wurde von dem deutschen Softwareunternehmen Excire ausgerichtet und feierte das zehnjährige Jubiläum der Firma. Zum ersten Mal wurde der Wettbewerb vollständig maschinell bewertet, was bedeutet, dass die Entscheidungen anonym und ohne menschlichen Einfluss getroffen wurden. Dies stellt einen revolutionären Ansatz in der Fotokunst dar und zeigt, wie Technologien in der Lage sind, kreative Arbeiten zu bewerten.

Bewerb war mit 7.000 Euro dotiert



Die gesamte Preisvergabe summierte sich auf 7.000 Euro. „Es erfüllt mich mit großer Freude, dass mein Bild in einer so großen Konkurrenz von einer KI ausgewählt wurde,“ äußerte Schnabl. „Dies beweist, dass moderne Technologien auch in der Lage sind, künstlerische Qualität zu erkennen und objektiv zu bewerten. Dies ist auch ein weiteres Zeichen für die hohe Fotografiequalität, die aus der Steiermark kommt.“

Das Model für Schnabls Gewinnerbild war die ebenfalls aus der Steiermark stammende Alexandra Kröpfl, während das Make-up und Haardesign von der talentierten Melissa Leitinger stammten. Dies zeigt, wie wichtig Zusammenarbeit im kreativen Prozess ist und dass lokale Talente gemeinsam Erstaunliches schaffen können.

