Mikroplastik in den Gewässern Tirols: Eine unterschätzte Bedrohung

Kleine Plastikpartikel, bekannt als Mikroplastik, stellen eine erhebliche Gefahr für die menschliche Gesundheit dar. Sie können schwerwiegende Erkrankungen wie Krebs und Unfruchtbarkeit verursachen. Neueste Studien zeigen sogar, dass Mikroplastik im menschlichen Gehirn nachgewiesen werden konnte. Die Umwelt ist ebenfalls betroffen: Insbesondere unsere Gewässer und deren empfindliche Ökosysteme leiden stark unter dieser Form der Verschmutzung.

TIROL. Die Reduzierung des Mikroplastik-Eintrags ist möglich und notwendig. In Tirol wird nach wie vor großer Mengen Räumschnee ungefiltert und ungeklärt in lokale Flüsse und Bäche entsorgt. Dieser Schnee enthält giftige Mikroplastikpartikel, die durch Reifenabrieb entstehen. Im Gegensatz hierzu haben Länder wie Oberösterreich und Deutschland bereits strikte Verbote für diese Praxis erlassen. Ebenso ist die systematische Reinigung von Straßenabwässern in Tirol noch nicht ausreichend, was dazu führt, dass viele schädliche Substanzen in unsere Gewässer gelangen.

Reifenabrieb



Reifenabrieb gehört zu den bedeutendsten Quellen von Mikroplastik in Gewässern. Über Straßenabwässer und abgelagerten Räumschnee gelangen diese schädlichen Partikel direkt in die Lebensräume von Fischen, Insektenlarven, Muscheln und Würmern. Dies hat schwerwiegende Folgen: Tiere erleiden mechanische Verletzungen, haben Probleme bei der Nahrungsaufnahme und leiden an Vergiftungen. Diese schleichende Form der Verschmutzung stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Artenvielfalt und die Stabilität unserer Ökosysteme dar.

Schluss mit giftigem Räumschnee



Der Landesfischereiverband hat seit Jahren auf diese Problematik hingesprochen und fordert ein Ende der Praxis, Räumschnee ungefiltert in Gewässer zu kippen. Studien verdeutlichen die tödlichen Risiken, die Mikroplastik und Chemikalien für unsere Wasserökosysteme darstellen. Erste Erfolge sind sichtbar: Die Behörden beginnen umzudenken und genehmigen die Entsorgung von Schnee nur noch in Ausnahmefällen mit extremen Schneefällen.

„Es ist ermutigend, dass die Behörden auf internationale Forschungsergebnisse reagieren und die Anträge der Fischereiverbandes ernst nehmen. Dieser Fortschritt sollte jedoch auch auf bereits genehmigte Vorgänge angewandt werden,“ – Andreas Schiechtl, Landesobmann des Tiroler Fischereiverbandes.

Nicht nur im Winter bleibt Mikroplastik durch unzureichendes Abwassermanagement eine Gefahr. Die Fischerei fordert daher eine konsequente Reinigung der Abwässer, um unsere Gewässer und Lebensgrundlagen besser zu schützen.

Vorbild Deutschland und Oberösterreich

Schiechtl weist auf die positiven Beispiele in Deutschland und Oberösterreich hin, wo es klare Verbote für die Entsorgung von Schnee in oberirdische Gewässer gibt. „Wenn man sich fragt, welche Lösungen es für dieses Problem gibt, dann ist die Antwort einfach: Räumschnee sollte auf Deponien gelagert werden und Mikroplastik an der Quelle bekämpft werden. Innovative Systeme der Straßenentwässerung und umweltfreundliche Reifenmaterialien sind entscheidend, ebenso wie ein verstärktes Bewusstsein für den Umwelt- und Gewässerschutz unter Behörden. Unsere Gewässer dürfen nicht als Mülldeponien für Umweltgifte missbraucht werden!“

Das könnte dich auch interessieren:



Zeichen der Mitmenschlichkeit setzen

Gesundheit, Lebensfreude und mentale Stärke

Mehr aus Tirol