MILLE AFFETTI: Der brasilianische Tenor Bruno de Sá im Ehrbar Saal

Bruno de Sá, der brasilianische Sänger und herausragende Sopranist, gilt als einer der wenigen Künstler weltweit, die tatsächlich über eine Sopranstimme verfügen. Seine außergewöhnliche Gesangskunst und seine dynamische Bühnenpräsenz haben ihm bereits zahlreiche Anerkennungen im internationalen Musikbetrieb eingebracht. Am Sonntag, dem 1. Juni 2025, wird er im prestigeträchtigen EHRBAR SAAL in Wien auftreten und ein bezauberndes Konzert mit Werken von Mozart, Haydn, Cherubini und anderen Komponisten darbieten. Detaillierte Informationen zum Programm sind auf der [Website des Ehrbar Saals](https://www.ehrbarsaal.at/konzerte/mille-affetti) zu finden.

Mit einem beeindruckenden Tonumfang und einer virtuos geführten Stimme überschreitet de Sá die herkömmlichen Grenzen von Geschlecht und Stimmtyp, was sein Publikum sowohl in historischen als auch in zeitgenössischen Musikgenres begeistert. Seine Darbietungen verleihen Opern- und Kirchenwerken eine neue Dimension. 2022 unterzeichnete er einen exklusiven Plattenvertrag mit Warner Classics, wodurch er seinen Status als aufstrebender Star in der klassischen Musikszene festigen konnte.

Durch sein außergewöhnliches Talent und seine fesselnden Auftritte verändert Bruno de Sá die Wahrnehmung von Geschlecht und Stimmidentität in der Klassik. Seine Reisen und Auftritte auf renommierten Bühnen in Städten wie New York, London und Berlin haben ihm zahlreiche Auszeichnungen eingebracht und ein bedeutendes Publikum angezogen. Diese Transformation in der klassischen Musikszene macht ihn zu einem wichtigen Vertreter der neuen Generation von Künstlern, die Konventionen hinterfragen.

MILLE AFFETTI – BRUNO DE SÁ im EHRBAR SAAL

Termin: So, 1. Juni 2025 (Beginn 18 Uhr)

Ort: Ehrbar Saal, Mühlgasse 30, 1040 Wien

Infos: ehrbarsaal.at/konzerte/mille-affetti

Tickets: Abendkassa und Eventjet eventjet.at

MIT

Bruno de Sá | Sopranist

JarosŁaw Thiel | Musikalische Leitung, Cello

WrocŁaw Baroque Orchestra

PROGRAMM

Wolfgang Amadeus Mozart

Mitridate, re di Ponto, KV 87

Ouvertüre (Allegro – Andante – Presto)

Exsultate, jubilate, KV 165 (Salzburg-Version 1779)

1. Exsultate, jubilate – Allegro in F-Dur

2. Fulget amica dies – Secco-Rezitativ

3. Tu virginum corona – Andante in A-Dur

4. Alleluja – Molto allegro in F-Dur

Joseph Haydn

L’isola disabitata, Hob XXVIII:9

Ouvertüre

(Largo – Vivace assai – Allegretto – Vivace assai)

Johann Friedrich Reichardt

Andromeda

Accompagnato & Rondo: Voi sacre piante … Deh socorri, o padre il figlio (Perseo)

– Pause –

Luigi Caruso

Il fanatico per la musica

In mezzo a mille affani (Lindoro)

Franz Ignaz Beck

LʼIsle déserte

Ouvertüre (Allegro con brio)

Felice Alessandri

Alessandro nelle Indie

Se possono tanto luci vezzose (Poro)

Joseph Martin Kraus

Sinfonie in Es-Dur, VB 144

Larghetto – Allegro

Luigi Cherubini

Il Mesenzio, rè d’Estruria

No non cercar per ora … La gran vendetta

ancora (Lauso)