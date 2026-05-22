Milliardenprojekt auf Kurs: So schreitet der Ausbau der S10 und die Anbindung an Tschechiens D3 voran

Ausbau der Schnellstraße S10 und Anbindung an tschechische D3 schreitet voran

Der Ausbau der Schnellstraße S10 in Oberösterreich wird weiter vorangetrieben. Die Nord-Süd-Verbindung von Linz in Richtung Tschechien zählt mit mehr als einer Milliarde Euro zu den größten und teuersten Straßenbauprojekten des Bundeslandes.

Zwischen Freistadt Nord und Rainbach wird derzeit intensiv gebaut. Aus aktueller Sicht soll der Abschnitt bei Rainbach Nord ab Herbst 2027 für den Verkehr freigegeben werden.

Arbeiten zwischen Freistadt und Rainbach

Freistadt ist seit mehr als zehn Jahren über die S10 von Unterweitersdorf erreichbar. Vor drei Jahren erfolgte der Spatenstich für die Fortführung der S10 zur österreichisch-tschechischen Grenze bei Wullowitz. Auf der S10-Baustelle in Freistadt sind zu Spitzenzeiten bis zu 150 Arbeitskräfte im Schichtbetrieb Tag und Nacht im Einsatz.

Ein Tunnel im Zuge des S10-Baus ist bereits befahrbar. Derzeit werden im Inneren die Wände beschichtet. Laut ASFINAG-Projektleiterin Katharina Hofer soll ab Juni im Tunnel die Betondecke hergestellt werden. Ab Oktober sollen Elektriker und Ausrüstung in den Tunnel eingebracht werden, um ihn zu beleuchten und sicherheitstechnisch aufzurüsten.

Beim Ausbau der S10 entstehen weitere Bauwerke wie Tunnels, Lärmschutzwände, Kollisionswände und Überfahrten. Zur Geländesicherung werden Stützmauern errichtet, zudem wird eine Brücke gebaut. Ein Betriebsgebäude für Stromversorgung und Steuerungstechnik ist ebenfalls vorgesehen.

Technik und Umweltschutzmaßnahmen

Laut Christian Eckhardt ist die Steuerungstechnik unter anderem für Beschilderung, Beleuchtung und Sensoren vorgesehen. Die Sensoren sind vor allem für den Winterdienst wichtig.

Mit Sprinkleranlagen und großen Fässern wird die S10-Trasse bewässert, um die Staubbelastung zu reduzieren. Diese Bewässerung gehört zu mehr als 600 Auflagen aus einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Weitere Planung bis zur Grenze und Anbindung nach Prag

Für den Lückenschluss der S10 bis zur tschechischen Grenze laufen Verfahren. Für den nächsten Abschnitt bis an die Grenze werden derzeit Probeborungen durchgeführt. Der Baubeginn für diesen Abschnitt ist für das Frühjahr 2029 vorgesehen.

Auf tschechischer Seite ist die Autobahn D3 bis auf wenige hundert Meter zur österreichischen Grenze nahezu fertiggestellt. Gemeinsam mit der S10 soll sie eine direkte Verkehrsverbindung von Oberösterreich nach Prag bilden.