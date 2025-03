Vorbereitungen für eine Millioneninvestition in die Wasserversorgung von Graz sind angelaufen. Die Bauarbeiten für dieses Großprojekt beginnen im Mai 2025.



GRAZ. Die Holding Graz Wasserwirtschaft hat in diesem Jahr mit der Modernisierung der Transportleitung Feldkirchen, einem der bedeutendsten Projekte zur Sicherstellung der Wasserversorgung in Graz, begonnen. Mit einer Gesamtlänge von 6,8 Kilometern ist die Transportleitung Feldkirchen eine essenzielle Leitung, die die Stadt Graz mit dem Wasserwerk Feldkirchen verbindet. Durch dieses Werk werden etwa 15 Prozent des täglichen Wasserbedarfs der Stadt gedeckt, wobei sich dieser Anteil in Spitzenzeiten oder bei Störungen auf bis zu 50 Prozent erhöhen kann. Siehe auch Brunner präsentiert radikalen Vorschlag für strengere EU-Abschieberegelungen! Geschichte der Leitung Die Transportleitung, die 1950 fertiggestellt wurde, zieht sich über mehrere private Grundstücke hinweg und verläuft in unmittelbarer Nähe zu Wohngebäuden. Aufgrund ihres Alters, der damit einhergehenden Undichtheit und der ungünstigen Lage auf Privatgrundstücken investiert die Holding Graz Wasserwirtschaft in den kommenden zwei Jahren 26,7 Millionen Euro in die Sanierung und den Austausch dieser Leitung. Bereits vor dem offiziellen Baustart im Mai 2025 wurden erste Vorarbeiten aufgenommen. Auf einem Abschnitt von etwa 2,5 Kilometern, beginnend am Karlauergürtel bis hin zum Gasrohrsteg, müssen insgesamt 66 Bäume unterschiedlicher Größen entfernt werden. Ein Drittel dieser Bäume steht auf öffentlichem Grund, während der Rest auf Privatgrundstücken steht. Siehe auch Schockierende Enthüllungen: Erster Bericht zur Swiss-Notlandung in Graz veröffentlicht! Umweltfreundliche Maßnahmen Die Holding Graz Wasserwirtschaft plant umfangreiche Um- und Ersatzpflanzungen, um den aktuellen Baumbestand im Zuge der Wiederaufforstung zu verdoppeln. Um den Artenschutz zu gewährleisten, werden neben dem Bau von Reptilienzäunen auch die zu rodenden Bäume auf das Vorhandensein von Fledermausquartieren untersucht. Bei Bedarf werden Tiere in geeignete Ersatzquartiere umgesiedelt, um ihre Lebensräume zu sichern. Lesenswert:

Glasfaser für die Marktgemeinde Dobl-Zwaring

Neue Sicherheitsinitiativen durch den neuen Sicherheitssprecher in Zwaring

2025 gilt als vielversprechendes Jahr für Immobilieninvestitionen Siehe auch Am Ende des Jahres

This version provides a detailed understanding of the project while maintaining essential information. It includes context around the infrastructure’s functionality, historical significance, and environmental considerations, ensuring a comprehensive view for readers.





Source link