Millionenprojekt: Rechnungshof kritisiert Vergabeverfahren für den Neubau des Pratermuseums

Der Stadtrechnungshof hat den Neubau des Pratermuseums in der Leopoldstadt überprüft. Während das Budget eingehalten werden konnte, wurden gravierende Mängel bei der Vergabe festgestellt.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Im Rahmen einer umfassenden Untersuchung hat der Wiener Stadtrechnungshof (StRH) die Finanzierungs- und Vergabepraktiken des Neubaus des Pratermuseums evaluiert. Auf Antrag der ÖVP wurde die Ausschreibung, die Beauftragungen und die Kostenkontrolle akribisch analysiert. Das erfreuliche Ergebnis: Das Bauvorhaben bleibt im vorgegebenen Budgetrahmen von 4,1 Millionen Euro. Dennoch wird darauf hingewiesen, dass während des Prüfungszeitraums die Endabrechnung des Projekts noch nicht abgeschlossen war, was bedeutet, dass der finale Kassensturz aussteht.

Ursprünglich war das Pratermuseum im „Planetarium Wien“ untergebracht. Der Plan, in eine leerstehende Halle neben dem berühmten Riesenrad umzuziehen, wurde in eine Maßnahme zur Abriss und zum Neubau umgewandelt. Dies geschah, um den Anforderungen an einen zeitgemäßen Museumsbetrieb gerecht zu werden und die Besucherzahlen zu steigern, die in den letzten Jahren dank stabiler touristischer Strömungen in Wien einen Aufschwung erfahren haben.

Zu wenig Angebote und ungenaue Berechnungen

Ein besonders gravierender Kritikpunkt ist die Vergabepraxis. Bei der Direktvergabe wurden lediglich zwei Angebote eingeholt, was den Wettbewerb erheblich einschränkt. Künftig sollen mehrere Angebote eingeholt werden, um faire Bedingungen zu schaffen.

Zudem war die Schätzung des Auftragswertes oft ungenau und nicht ausreichend dokumentiert. In vielen Fällen stützten sich die Preisprüfungen nur auf Erfahrungswerte. Der Rechnungshof fordert hier eine verbesserte Dokumentation, um die Marktgerechtigkeit der Aufträge nachvollziehbar zu machen. Die Stadtmuseen haben zugesichert, diesen Dokumentationsbedarf künftig strenger zu handhaben.

Qualität geht über Preis

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Vergabe von Architekturleistungen nach dem Billigstbieterprinzip, bei dem Qualitätskriterien vernachlässigt wurden. Die Stadtmuseen räumen ein, dass das ursprüngliche Projekt architektonisch „relativ einfach“ war, und möchten in Zukunft ein stärkeres Augenmerk auf die Qualität der eingereichten Entwürfe legen.

Darüber hinaus stellte der Rechnungshof fest, dass bei der Ausschreibungsvorbereitung oft nicht klar dokumentiert wurde, ob Unternehmen bereits in Vorarbeiten involviert waren. Solche unklaren Rollenverteilungen könnten den Wettbewerb unnötig verzerren. Verantwortliche haben versprochen, hier Besserung zu schaffen.

