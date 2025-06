Mit 66 km/h durch die Stadt auf dem E-Scooter geflitzt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, am 18. Juni 2025, startete die Polizei in Wien eine gezielte Aktion, um gegen Raser und unvernünftige Fahrweise von Fahrrad- und E-Scooter-Nutzern vorzugehen. Diese Maßnahme wurde von dem uniformierten Fahrraddienst der Landesverkehrsabteilung Wien (uFD) in Kooperation mit mehreren Stadtpolizeikommandos (uFD/SPK) durchgeführt.

Während dieser Schwerpunktaktion konnten die Beamten insgesamt 66 Organmandate ausstellen, was zu einer stattlicher Summe von fast 3.000 Euro an verhängten Strafen führte. Die Sicherheitslage in Wien, gerade im Hinblick auf die Nutzung von Fahrrädern und E-Scootern, ist in letzter Zeit verstärkt in den Fokus gerückt. Ein Anstieg an Verkehrsunfällen und gefährlichem Fahrverhalten, insbesondere in dicht besiedelten Gebieten, hat die Behörden zu solch präventiven Maßnahmen veranlasst.

Zusätzlich wurden zwei Frauen im Rahmen dieser Aktion festgenommen. Details zu den Gründen dieser Festnahmen wurden zwar nicht bekannt gegeben, jedoch ist anzumerken, dass solche Maßnahmen oft auch mit anderen Delikten, wie beispielsweise dem Fahren unter Alkoholeinfluss oder der Missachtung von Verkehrszeichen, zusammenhängen.

Statistischen Daten zufolge steigen die Nutzerzahlen von E-Scootern in städtischen Gebieten kontinuierlich. Laut einer Studie der Unfallforschung der Versicherer (UDV) ist der Anteil der Verkehrsunfälle mit E-Scootern in den letzten Jahren erheblich angestiegen, was zu einer zunehmenden Besorgnis hinsichtlich der Verkehrssicherheit führt. Es wird geschätzt, dass in Wien allein im Jahr 2024 über 1.200 Unfälle mit E-Scootern registriert wurden, was eine klare Forderung nach mehr Sicherheitsmaßnahmen und einem strikteren Umgang mit Verkehrsverstößen rechtfertigt.

Um eine sichere Nutzung dieser Verkehrsmittel zu fördern, plant die Stadt Wien, künftig verstärkt auf Aufklärungskampagnen zu setzen. Ziel dieser Kampagnen soll es sein, die Nutzer über die geltenden Verkehrsregeln aufzuklären und das Bewusstsein für Verkehrsicherheit zu stärken. Zudem wird eine Erhöhung der Kontrollen durch die Polizei angestrebt, um Risikofahrer zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen, bevor es zu schweren Unfällen kommt.

Die Balance zwischen der Förderung umweltfreundlicher Mobilität und der Gewährleistung der Verkehrssicherheit bleibt eine zentrale Herausforderung für die Stadt Wien. Durch die gleichzeitige Umsetzung von strengen Kontrollen und umfassender Aufklärungsarbeit soll ein sicheres und verantwortungsvolles Fahren auf Wiens Straßen gewährleistet werden.





Source link