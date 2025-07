Mit dem Schiff auf der Donau: Durch das Eiserne Tor reisen

Nach unseren Erfahrungen im Donaudelta setzten wir unsere Reise flussaufwärts und erreichten das Eiserne Tor – einen weiteren Höhepunkt unserer Fahrt. Diese beeindruckende Schlucht, durch die die Donau fließt, hat sich im Laufe von Jahrtausenden zwischen dem serbischen Erzgebirge und dem Banater Gebirge in den südlichen Karpaten gegraben.

Früher war dieser Abschnitt der Donau als besonders gefährlich bekannt und ist an der engsten Stelle nur 150 Meter breit. Die Passage zwischen Turnu Severin und Golubac, wo dieses Naturreservat liegt, ist atemberaubend und manchmal auch herausfordernd für Schiffer. Die Donau bildet hier die Grenze zwischen Serbien und Rumänien.

Der Bereich des Eisernen Tors besteht aus drei „Toren“, die stets von einem großen See gefolgt werden. Historisch waren diese Gewässer bei Donauschiffern gefürchtet; das Durchqueren der engen Bögen ließ das „Tor zuschnappen“, wodurch der Verlauf der Donau verborgen wurde. Bereits die Römer versuchten hier, den engen Durchgang zu verbessern, indem sie eine Seitenstraße angelegt haben, die entlang der Stromschnellen am Fuß des Berges führt. Die berühmte Tabula Traiana, ein Relikt dieser Zeit, erinnert heute noch an diese römische Straße.

Bevor wir jedoch zu diesem beeindruckenden Abschnitt kamen, passierten wir die Schleuse des Kraftwerks „Eisernes Tor 2“. Dieses Kraftwerk, das 1977 von Jugoslawien und Rumänien gemeinsam geplant wurde, nahm 1984 den Betrieb auf. Der Gesamtengpass des Kraftwerks beträgt 550 MW, was es zu einer bedeutenden Quelle für beide Länder macht.

Während der Fahrt konnten wir die Überreste der legendären Trajansbrücke bei Drobeta Turnu Severin bewundern, die 105 n. Chr. erbaut wurde und mit 1070 Metern eine herausragende Ingenieursleistung darstellt. Apollodor von Damaskus, der Architekt der Brücke, errichtete 22 Steinpfeiler, auf denen eine hölzerne Brücke errichtet wurde.

Nach dem Passieren der Schleusen des Kraftwerks Eisernes Tor 1 gelangten wir in den durch das Kraftwerk gefluteten Bereich des Eisernen Tors, wo sich mit 2280 Megawatt das leistungsstärkste Laufkraftwerk an der Donau befindet. Diese Anlage hat sich seit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 1972 erheblich weiterentwickelt, auch wenn sie in den folgenden Jahren mehrfach modernisiert wurde.

Ein Höhepunkt unseres Besuchs war die engste Stelle des Kazan-Kessels, wo die Donau nur 175 Meter breit und bis zu 80 Meter tief ist. Hier finden wir das markante Felsengesicht „Decebalus Rex“, das zwischen 1994 und 2004 aus dem Felsen gehauen wurde. Zudem liegt in unmittelbarer Nähe das kleine Kloster Mraconia.

Im Jahr 1869 wurde unter Kaiser Franz Josef eine Regulierungsstrecke eröffnet, die mit Sprengungen von 653.000 Kubikmetern Felsverraschung sowie einem SIP-Kanal zwischen 1890 und 1896 realisiert wurde. Diese Kanalarbeiten erleichterten später den Transport von Schiffen, die mit Eisenbahnen geschleppt wurden.

Ein weiteres bemerkenswertes Zeugnis der alten Zivilisation ist die mesolithische und frühneolithische Siedlung Lepenski Vir, die 1967 entdeckt wurde und auf etwa 9500–5500 v. Chr. datiert wird. Vorbei an den Grebener Felsen erreichten wir schließlich die Festung Golubac, auch als Taubenstadt bekannt.

Die beeindruckende und malerische Durchfahrt durch das Eiserne Tor war somit vorbei und wir setzten unsere Reise stromaufwärts fort.

