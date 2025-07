Mit dem Schiff durch das Donaudelta

Der Höhepunkt unserer Donaureise – das beeindruckende Donaudelta – begann bereits zu Reisebeginn und blieb unvergessen!

Unsere Reise begann mit einem Flug nach Bukarest, gefolgt von einer malerischen Busfahrt durch die atemberaubende Landschaft Rumäniens bis zur Stadt Tulcea, wo unser komfortables Schiff auf uns wartete.

Von Tulcea aus segelten wir durch den St. Georgs Arm des Deltas und erreichten schließlich das Schwarze Meer. Zeitig am Morgen gelangten wir zum Kilometer Null, wo unser Schiff feierlich umdrehte, um die Rückreise anzutreten.

In Tulcea erwarteten uns bereits Schnellboote, mit denen wir eine rasante Fahrt durch einen kleinen Teil des Donaudeltas unternahmen. Dieses Erlebnis war absolut einzigartig!

Das Donaudelta ist nach dem Wolgadelta das zweitgrößte Flussdelta Europas und wurde 1991 von der UNESCO als Weltnaturerbe anerkannt.

Die Gesamtfläche beträgt etwa 5.800 km², wobei ca. 82,5% des Deltas in Rumänien und 17,5% in der Ukraine liegen. Rund 4.178 km² (etwa 72% der Gesamtfläche) stehen unter Naturschutz, was zum Erhalt der einzigartigen Biodiversität beiträgt.

Das Delta bietet ideale Lebensbedingungen für zahlreiche Wasservögel, einschließlich verschiedener Arten von Kormoranen. Diese ausgezeichneten Taucher ernähren sich hauptsächlich von Fischen und brüten in großen Kolonien häufig gemeinsam mit anderen Wasservögeln wie Reihern und Löfflern.

Das Donaudelta ist eines der wichtigsten Brutgebiete für den bedrohten Zwergkormoran in Europa, während der Große Kormoran nicht gefährdet ist.

Ein weiteres Highlight sind die zwei beeindruckenden Pelikanarten, die das Delta zu einem der bedeutendsten Brutplätze in Europa machen:

– Die Rosapelikane (Pelecanus onocrotalus) sind große, weißlich-rosafarbene Vögel mit einem markanten gelben Kehlsack, die riesige Brutkolonien bilden.

– Die Krauskopfpelikane (Pelecanus crispus) sind größer, seltener und zeichnen sich durch einen zotteligen Federkopf und silbrig schimmerndes Gefieder aus. Diese Art ist stark gefährdet und steht unter besonderem Schutz.

Die Vielzahl an Vögeln war für mich eine Herausforderung beim Fotografieren, da sie oft weit entfernt waren und die Lichtverhältnisse nicht ideal waren – aber gerade das macht die Erlebnisse in der Natur so besonders.

Nach diesem einmaligen Erlebnis ging unsere Schifffahrt flussaufwärts nach Wien weiter. Auch hier waren die Besichtigungen der beeindruckenden Städte und die Durchquerung des atemberaubenden Eisernen Tores weitere Höhepunkte unserer Reise.

Für weitere Informationen über das Biosphärenreservat Donaudelta besuchen Sie bitte den folgenden Link:

Biosphärenreservat Donaudelta

https://de.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A4renreservat_Donaudelta