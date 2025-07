Mit Schnelligkeit und Beständigkeit an die Spitze: St. Johanner Segelflieger führen in Bundesliga und Alpenliga

Der FC St. Johann ist sowohl national als auch international als eine starke Mannschaft bekannt!

Seit April haben die Piloten und Pilotinnen des Vereins die Herausforderung, wöchentlich schnelle Flüge innerhalb festgelegter Zeitfenster zu absolvieren, um in den leistungsstarken Ligen wertvolle Rundenpunkte zu sammeln. Unter sehr unterschiedlichen Bedingungen – von „Racing-Wetter“ mit erstaunlichen Durchschnittsgeschwindigkeiten von bis zu 145 km/h bis zu schwierigen Wetterverhältnissen mit Regen und niedrigen Höhen – haben sich die Teilnehmer hervorragend geschlagen.

Bisher gingen vier von zwölf Wertungsdurchgängen der Österreichischen Segelflugbundesliga an die St. Johanner, die insgesamt bereits 1.206 Punkte gesammelt haben. Doch die Konkurrenz bleibt stark. Die Vorarlberger Sportflieger und der knappe Vorjahressieger SMBC Micheldorf aus Oberösterreich sind ihnen dicht auf den Fersen.

Auch in der Internationalen Alpenliga, in der Teilnehmer aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Italien und Slowenien antreten, zeigt sich ein ähnlicher Trend: St. Johann konnte bisher fünf von 15 Runden für sich entscheiden. Überraschenderweise haben die Tiroler den Seriensieger SFZ Königsdorf, der auch ein Favorit in der Deutschen Segelflugbundesliga ist, deutlich auf Distanz gehalten.

Schwierige Sommerrunden sind zu erwarten



St. Johann bietet hervorragende Bedingungen für Streckenflüge, insbesondere im Frühjahr und zu Beginn des Sommers. Doch im August kann das Wetter oft extreme Bedingungen mit sich bringen, die in der Vergangenheit zu Verlusten in der Gesamtwertung führten. Der Verein hat aus diesen Erfahrungen gelernt und plant, jede sich bietende Wetterchance optimal zu nutzen. Ein nationaler Meistertitel würde eine historische Errungenschaft für das Team St. Johann darstellen.

Zentrale Wettbewerbe bisher mit gemischten Ergebnissen

Im zweijährlichen Rhythmus finden auch 2025 Wettbewerbe statt. Bereits in Lesce-Bled (Slowenien) fanden die österreichischen Meisterschaften in der 18-Meter-, offenen und Doppelsitzerklasse statt. Leider blieben die erfolgsverwöhnten St. Johanner ohne Podiumsplatz. Eine neue Chance ergibt sich jedoch in Niederöblarn (Steiermark), wo Michael Rass als klarer Favorit in der 15-Meter-Klasse erwartet wird, seine Leistung unter Beweis zu stellen.