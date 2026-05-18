Mit steirischem Know-How ins All: Österreichische Beteiligung an ESA-Satellit Smile

ESA-Satellit „Smile“ vor Start – steirische und österreichische Beteiligung

Der Satellit „Smile“ der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) soll am Dienstag vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana starten. Der Start ist für 5.52 Uhr Ortszeit angesetzt.

Im Institut für Weltraumforschung (IWF) in Graz kann der Start live mitverfolgt werden. Dort beginnt am Dienstag um 5.30 Uhr eine Live-Übertragung per Livestream.

Österreichische Beiträge zu Technik und Software

„Smile“ führt technisches Know-how aus der Steiermark an Bord. Das IWF Graz ist mit Technologie und wissenschaftlichem Know-how an der Mission beteiligt. Die gesamte Hardware für den Steuercomputer der Röntgenkamera des Satelliten wurde vom Team des IWF geliefert.

Die Datenverarbeitungseinheit dieses Steuercomputers wurde am IWF Graz getestet. Sie besteht aus in Graz gebauten Elementen sowie Teilen von Lieferanten und wurde unter anderem auf Erschütterungen und auf elektromagnetische Empfindlichkeit geprüft.

Zusätzlich stammt ein Haltemechanismus für die Röntgenkamera vom niederösterreichischen Unternehmen Space-Lock. Die Software für den Steuercomputer der Röntgenkamera wurde am Institut für Astrophysik der Universität Wien entwickelt.

Mission zur Erforschung des Weltraumwetters

„Smile“ steht für „Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer“ und ist ein gemeinsames Projekt der ESA und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS). An Bord befinden sich vier wissenschaftliche Instrumente: eine Röntgenkamera, eine Ultraviolettkamera, ein Ionenspektrometer und ein Magnetometer.

Mit der Mission soll untersucht werden, wie das magnetische Schutzschild der Erde auf den Sonnenwind reagiert. Außerdem wird erforscht, was hinter den Polarlichtern steckt und wie sich geomagnetische Stürme auf Satelliten, elektronische Geräte, Navigationssysteme, den Flugverkehr und Stromnetze auf der Erde auswirken. Langfristig wird angestrebt, Weltraumwetterereignisse mithilfe von „Smile“ möglicherweise vorhersagen zu können.

Ein erster Startversuch des Satelliten war vor rund einem Monat aufgrund eines technischen Problems abgebrochen und verschoben worden.