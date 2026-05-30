Mittelmeer lockt Vorarlberger: Sommerferien 2022 stärker in Südeuropa geplant

Vorarlberger planen Sommerurlaub verstärkt am Mittelmeer

In etwas mehr als einem Monat beginnen in Vorarlberg die Sommerferien. Viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger beschäftigen sich heuer deutlich früher damit, wohin sie in dieser Zeit verreisen wollen.

Beliebt sind vor allem Reisen ans Mittelmeer. Diese Entwicklung entspricht laut Darstellung dem Trend der vergangenen Jahre.

Spanien, Italien und Griechenland im Fokus

Michael Nachbaur, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer, berichtet, dass die meisten Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ihren Urlaub in Spanien, Italien oder Griechenland verbringen. Reisen nach Asien rücken seinen Angaben zufolge in diesem Jahr in den Hintergrund. Nachbaur äußerte sich dazu in einem Interview mit dem ORF Vorarlberg, in dem im Zusammenhang mit Reisen nach Asien auch ein Irankrieg erwähnt wurde.

Nachbaur zufolge sind auch Städtereisen weiterhin beliebt. Diese würden jedoch eher auf das Frühjahr oder den Herbst gelegt, um der Hitze in den Städten auszuweichen. Den Sommer nutzen die Menschen in Vorarlberg demnach gerne für längere Reisen.

Kerosin und Flugverkehr

In den vergangenen Monaten war vermehrt von einem möglichen Kerosinmangel die Rede. Dieser ist laut Darstellung jedoch nicht eingetreten. Nachbaur spricht von keinen Einschränkungen im europäischen Flugverkehr aufgrund von zu wenig Kerosin.

Bedeutung von verlängerten Wochenenden

Für den Tourismus in Vorarlberg gewinnen verlängerte Wochenenden im Mai und Juni an Bedeutung. Nach Angaben von Vorarlberg Tourismus sind die Buchungen an diesen Wochenenden in den vergangenen Jahren um rund 40 Prozent angestiegen.

Vorarlberg Tourismus berichtet zudem, dass viele Urlauberinnen und Urlauber aufgrund der Energiekrise verstärkt auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Übernachtungsgäste können diese der Darstellung zufolge gratis nutzen.