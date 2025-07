MLS-Bezahlsystem und Salary Cap: Warum Thomas Müller für Rapid Wien finanzierbar wäre

Der Bericht von MeinBezirk sorgte für Aufsehen, da Rapid Wien Anfragen bezüglich eines möglichen Transfers von Bayern München Legende Thomas Müller stellte. In der Debatte wurden jedoch auch die unvergleichlichen Gehälter und die Struktur des amerikanischen Salary Cap-Systems nicht ausreichend betrachtet, was eine stärkere Analyse notwendig macht.

Das Major League Soccer (MLS) Gehaltssystem beruht auf dem sogenannten Salary Cap, einem Mechanismus, der die Ausgaben der Teams für Spielergehälter limitiert, um eine gerechte Wettbewerbsumgebung zu schaffen. Laut der MLS-Regularien wird im Jahr 2025 das Salary Cap auf 5.950.000 US-Dollar pro Team festgelegt. Dies bedeutet, dass die Gesamtausgaben für Gehälter nur bis zu diesem Betrag steigen dürfen. Dabei gibt es eine angelegte Obergrenze, die für einen einzelnen Spieler angerechnet werden kann, bekannt als Budget Charge, die 743.750 US-Dollar beträgt.

Jedoch existieren verschiedene Ausnahmeregelungen, die es den Teams ermöglichen, vom Cap abzuweichen. Eine der bekanntesten ist die „Designated Player Rule“, die es Teams gestattet, Spieler zu verpflichten, deren Gehalt nicht vollständig auf das Salary Cap angerechnet wird. Für im Gespräch stehenden Spieler wie Thomas Müller könnte auch die „Targeted Allocation Money“ (TAM)-Regelung relevant sein. Diese erlaubt es den Teams, zusätzliches Budget zu nutzen, um Spieler zu verpflichten, die die Budget Charge überschreiten, dies jedoch nur für eine begrenzte Anzahl. Solche Regelungen zeigen, dass Spieler in der MLS zu attraktiven Gehältern verpflichtet werden können, ohne dass die Gehaltsspirale wie in einigen europäischen Topligen außer Kontrolle gerät.

Das Gehalt von 1,7 Millionen Euro pro Jahr, das in diesem Bericht erwähnt wurde, könnte tatsächlich realistisch für Müller sein. Es würde ihn in eine hohe Einkommensgruppe innerhalb der MLS katapultieren, und es ist nicht unüblich, dass Spieler durch Sponsorenverträge oder Werbeverträge erhebliche Summen hinzugewonnen. Selbstverständlich gibt es sicherlich Vereinbarungen, durch die so populäre Spieler noch mehr verdienen können.

In Anbetracht von Rapids offensivem Ansatz in der Vergangenheit, insbesondere als 6 Millionen Euro für Marko Arnautovic angeboten wurden, könnte Rapid Wien durchaus ähnliche oder sogar bessere Konditionen für Thomas Müller anbieten. Es ist bekannt, dass Müller bei Bayern ein Gehalt von circa 15 Millionen Euro pro Jahr erhält, doch es wäre als unrealistisch anzusehen, dass er ein Transferangebot allein aufgrund finanzieller Aspekte in Betracht ziehen würde. Viel eher dürfte ihn die Herausforderung und die Möglichkeit, „out of the box zu denken“, ansprechen. Seine Verbundenheit zu Österreich, durch seine Herkunft und die familiären Bindungen, könnte ebenfalls ein entscheidender Faktor sein.

Wenn Rapid Wien ernsthafte Schritte zur Verpflichtung von Thomas Müller unternimmt, ist das Potenzial für einen Transfer in die österreichische Bundesliga durchaus gegeben. Dies könnte für beide Seiten eine interessante Gelegenheit darstellen. Weiterhin sind die Behauptungen eines Nutzers von Transfermarkt.at, er habe Kontakte zwischen Markus Katzer und Mehmet Scholl hergestellt, sowie die angeblichen Verhandlungen, die er ins Spiel brachte, falsch. Es gab lediglich eine Anfrage an Müllers Management zur Überprüfung der Finanzierbarkeit der Angelegenheit.