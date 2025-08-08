Mobilität: Die Belastung des Westlichen Mittelgebirges durch den Autoverkehr

Die Mobilität im Westlichen Mittelgebirge: Ein Blick auf Diesel- und Elektroautos und deren Einfluss auf das Klima.

WESTLICHES MITTELGEBIRGE. In ländlichen Regionen ist das Auto oft das Rückgrat der Mobilität, insbesondere im Westlichen Mittelgebirge, wo alternative Verkehrsmittel meistens nicht ausreichend verfügbar sind. Besonders in abgelegenen Dörfern verkehren die Busse abends, nachts oder am Wochenende nur stündlich oder gar nicht. Diese Abhängigkeit vom Individualverkehr hat weitreichende Folgen für die Umwelt und die Infrastruktur.

Die hohe Anzahl von Fahrzeugen bringt zweifellos Vorteile in Form von Flexibilität, hat jedoch auch ihre Schattenseiten: hohe Infrastrukturkosten, zunehmende Luftverschmutzung und eine ständige Beanspruchung der öffentlichen Räume. Eine Analyse von MeinBezirk zeigt, wie viele Autos in der Region unterwegs sind, welche Treibstoffe sie befeuern und welche Emissionen sie verursachen.

Jeder zweite hat ein Auto

Laut Klimadashboard.at besitzt jeder zweite Einwohner im Westlichen Mittelgebirge ein Auto. Statistisch gesehen kommen auf 1000 Einwohner 544 PKWs, das bedeutet ein Auto pro zwei Personen. Kematen führt die Liste mit 664 PKWs pro 1000 Einwohner an, was auf den hohen Anteil gewerblicher Fahrzeuge (31 %) zurückzuführen ist. In St. Sigmund im Sellrain hingegen sind 97 % aller Fahrzeuge privat, bedingt durch die isolierte Lage und das Fehlen von Nahversorgungsmöglichkeiten.

Diesel bleibt die erste Wahl

Im Westlichen Mittelgebirge setzen die Menschen bei der Kraftstoffwahl auf vertraute Optionen. Rund 49% der Fahrzeuge fahren mit Diesel, gefolgt von Benzin. In Kematen liegt der Anteil an Elektroautos bei 6%, während St. Sigmund im Sellrain und Birgitz mit jeweils 11% bei Hybridfahrzeugen führend sind. Ein leichter Anstieg von Elektro- und Hybridfahrzeugen ist in allen Gemeinden zu beobachten.

Umweltauswirkungen

Die negativen Umweltauswirkungen der Fahrzeugabgase sind allgemein bekannt, jedoch ist es entscheidend, den Anteil der Mobilität an den Emissionen in der Region zu betrachten. Laut Energiemosaik Austria nahm die Mobilität 2019 in fast allen Gemeinden eine führende Rolle als Emissionsursache ein, mit Völs an der Spitze mit 17730 Mt CO2eq. Lediglich in Sellrain und St. Sigmund im Sellrain übersteigt der Emissionsanteil durch Gebäude den der Mobilität.

Autos sind unverzichtbar – aber nicht überall

Die Abhängigkeit von PKWs ist in kleinen Dörfern wie St. Sigmund und Gries im Sellrain besonders stark, da die meisten BewohnerInnen ohne Auto kaum ihren Alltag meistern können. In höher entwickelten Orten wie Kematen und Völs sind die öffentlichen Verkehrsanbindungen jedoch oft gut, was einen Umstieg auf Bus und Bahn erleichtern könnte.

Wer sein Auto weiterhin nutzen möchte, könnte Fahrgemeinschaften in Betracht ziehen, um Emissionen zu reduzieren. Für abenteuerlustige Radfahrer stehen zahlreiche Möglichkeiten bereit, obwohl viele Straßen für Radfahrer ungeeignet sind.

