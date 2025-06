Mobilitätsplan: VP-Bezirksvorsteher kritisieren Benachteiligung der Grazer Außenbezirke

Mit dem Mobilitätsplan 2040 hat die Grazer Rathauskoalition ambitionierte Ziele zur Förderung eines klimafreundlicheren und stadtverträglicheren Verkehrs aufgestellt. Die Opposition, besonders die ÖVP, sieht jedoch eine ideologisch motivierte Benachteiligung der Randbezirke.

GRAZ. Angesichts der kontinuierlich steigenden Einwohnerzahlen in der steirischen Landeshauptstadt und der drängenden Herausforderungen durch den Klimawandel ist ein Wandel im Verkehrsverhalten unumgänglich. Der Mobilitätsplan 2040, der Ende April im Rathaus vorgestellt wurde, soll einen detaillierten Plan für die kommenden 15 Jahre bieten. Die Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ ist sich einig, dass Graz verkehrsberuhigt, klimafit und lebenswerter werden muss.

Doch die konkret angestrebten Maßnahmen, wie die Reduktion des motorisierten Individualverkehrs um 50%, treffen nicht bei allen auf Zustimmung. Die Grazer Volkspartei kritisiert, dass die dunkelrot-grün-roten Initiativen ideologisch geprägt und alltagsfern seien. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass Randbezirke im Gegensatz zum Stadtzentrum benachteiligt würden.

„Brauchen verlässliche Zeitpläne“

Die ÖVP zeigt sich skeptisch, ob die derzeit vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich in die städtische Verkehrspolitik integriert werden können. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) hebt hervor, dass eingebrachte Anträge aus den Bezirken berücksichtigt werden. Dennoch äußert Peter Mayr, der Bezirksvorsteher von Waltendorf, Bedenken und betont, dass ohne ernsthafte Einbindung der Bezirke der Mobilitätsplan den Bedürfnissen vieler Grazerinnen und Grazer nicht gerecht wird.

Die ÖVP sieht die Priorität der städtischen Pläne in Maßnahmen, die vor allem innerhalb der Stadtgrenzen mediale Aufmerksamkeit erzeugen, während die Anliegen der Außenbezirke in den Hintergrund gedrängt werden. Dringender Handlungsbedarf wird in Bezug auf die Verkehrssicherheit an wichtigen Straßen in den Randgebieten signalisiert, beispielsweise an der Riesstraße, Stiftingtal oder Rudersdorferstraße. Bezirksvorsteher Erwin Wurzinger fordert daher einen ehrlichen Dialog sowie klare Maßnahmen und verlässliche Zeitpläne statt einen „Hochglanzplan“.

MeinBezirk will’s wissen

Wie zufrieden bist du mit der Verkehrssituation in deiner Nachbarschaft? Schreib uns eine E-Mail (gerne mit Foto) und teile uns mit, was gut funktioniert und wo es Verbesserungsbedarf gibt: [email protected]

Wie zufrieden bist du mit der Verkehrssituation in Graz?

Das könnte dich auch interessieren:

Wie der Mobilitätsplan 2040 Graz verändern soll

Regionalbus 671 soll aus Rudersdorfer Straße verschwinden