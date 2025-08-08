Modernisierung: dm in der Billrothstraße bleibt bis Oktober geschlossen.

Die dm-Filiale in der Billrothstraße erhält ein umfassendes Upgrade. Neben einer neuen Fassade wird auch die Verkaufsfläche modernisiert, was dazu führt, dass die Filiale bis Oktober geschlossen bleibt.

WIEN/DÖBLING. Wer derzeit an der Billrothstraße 37 vorbeikommt, wird vor verschlossenen Türen stehen – jedoch nur vorübergehend. Seit Samstag, dem 2. August, ist die dm-Filiale geschlossen, um wichtige Renovierungsarbeiten durchzuführen. Diese Modernisierungen werden nicht nur das äußere Erscheinungsbild der Filiale verbessern, sondern auch das Einkaufserlebnis für die Kunden optimieren.

Die Wiedereröffnung ist für Donnerstag, den 9. Oktober, geplant. Die Modernisierungen sollen nicht nur die Ästhetik verbessern, sondern auch die Funktionalität der Filiale steigern.

Verbesserung des Einkaufserlebnisses

In einem offiziellen Statement wird betont: „Neben der Neugestaltung der Fassade ermöglicht die Filiale eine größere Verkaufsfläche, was zu einem umfassenderen Sortiment führen wird.“ Dies ist besonders wichtig, da dm, als einer der führenden Drogeriemärkte in Österreich, den Kunden eine Vielzahl von Produkten anbietet, von Kosmetik und Pflege über Bio-Lebensmittel bis hin zu Haushaltswaren. Die breiteren Gänge und niedrigeren Regale sind außerdem darauf ausgelegt, den Kundenfluss zu optimieren und das Shoperlebnis zu verbessern.

Während die Renovierung andauert, können Kunden die dm-Filiale in der Sieveringer Straße 4-10 nutzen, um dort ihre Einkäufe zu erledigen. Diese Filiale bietet ebenfalls die Möglichkeit, Fotoaufträge abzuholen – ein praktischer Service, den viele Kunden zu schätzen wissen.

Warum ist das wichtig?

Die dm-Filiale in der Billrothstraße ist nicht nur ein wichtiger Einkaufspunkt für die Anwohner, sondern auch ein Teil der Community. Eine ansprechende Filiale, die den neuesten Standards entspricht, kann dazu beitragen, den lokalen Einzelhandel zu stärken und mehr Kunden anzuziehen. Das Upgrade könnte auch neue Arbeitsplätze schaffen und die lokale Wirtschaft fördern.

