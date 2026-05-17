Modernisierung und Pächtersuche: Das Roseggerhaus startet barrierefrei in die Wandersaison

Steirische Schutzhütten starten in Saison: Pächter gesucht, Roseggerhaus wird barrierefrei

In der Steiermark laufen die Vorbereitungen der Schutzhütten auf die kommende Wandersaison. Gleichzeitig suchen alpine Vereine im Bundesland vermehrt nach Gastronomiebetrieben, die die Hütten bewirten.

Auch auf der Pretulalpe wird derzeit nach neuen Pächterinnen und Pächtern für eine Hütte gesucht. Dabei steht insbesondere das Roseggerhaus im Fokus, das umfassend saniert und barrierefrei gestaltet wird.

Roseggerhaus wird inklusives Ausflugsziel

Das Roseggerhaus liegt auf der Pretulalpe oberhalb von Ratten in mehr als 1.600 Metern Seehöhe und ist mit dem Auto erreichbar. Dort entsteht ein inklusives und barrierefreies Ausflugsziel, das als erstes seiner Art in den steirischen Bergen fungieren soll.

Im Zuge der Sanierung wird die Anlage unter anderem mit einem Lift und mit Rampen ausgestattet. Für die Modernisierung und Barrierefreimachung werden 750.000 Euro investiert.

Trotz laufender Renovierungen und Investitionen in barrierefreie Zugänge sind Pächterinnen und Pächter für das Roseggerhaus derzeit rar. Der bisherige Pächter hat sich zurückgezogen, nun suchen Jürgen Dumpelnik, Vorsitzender der Naturfreunde Steiermark, und sein Team eine Nachfolge.

Alpine Vereine und Betreuung der Hütten

Die Naturfreunde betreuen in der Steiermark insgesamt 23 Schutzhütten. Ihre Arbeit bei der Betreuung der Hütten erfolgt größtenteils ehrenamtlich und ist stark von Freiwilligen abhängig. Im Bereich der Schutzhütten besteht laut Jürgen Dumpelnik eine hohe Fluktuation unter den Pächterinnen und Pächtern; die Pachtbeträge bezeichnet er als durchaus erschwinglich.

Der Alpenverein betreut in der Steiermark 54 Hütten, darunter auch Selbstversorgerhütten. Der Verein sieht derzeit keine Probleme bei der Verpachtung seiner Hütten.

Die Informationen wurden am 17. Mai 2026 veröffentlicht.