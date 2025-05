Redaktion Christoph Lamprecht Tuning-Szene im Citypark Am Samstag versammelt sich die österreichische Tuning-Gemeinschaft im Parkhaus A des Grazer Einkaufszentrums Citypark. Das Event „DGAEHEA x CITYPARK – Das Autotreffen“ wird von rund 600 Fahrzeugen, zahlreichen Tuning-Marken und spannenden interaktiven Stationen begleitet.

Die DGAEHEA ist ein etablierter Veranstalter in der Premium-Tuning-Community und hat sich durch Events wie das Alpentreffen in Mariazell einen Namen gemacht. „Die Begeisterung für Autos ist zeitlos. Wir freuen uns, Einkaufen mit einem einzigartigen Erlebnis zu kombinieren“, sagt Wolfgang Forstner, Manager des Cityparks. Siehe auch Gemeinderatsbeschluss: Griesplatz-Umgestaltung beginnt bereits im April Das Event bietet nicht nur Ausstellerstände, sondern auch Einblicke in die Umbau- und Designprojekt der Teilnehmer. Zudem erwartet die Besucher ein musikalisches Rahmenprogramm mit Klassikern der 80er Jahre sowie gastronomische Angebote. Tuning-Event im Citypark – Details Datum: Samstag, 24. Mai 2025

Samstag, 24. Mai 2025 Ort: Citypark Parkhaus A, Ebenen 2–4

Citypark Parkhaus A, Ebenen 2–4 Uhrzeit: Einfahrt ab 15 Uhr, Zufahrt bis 20 Uhr, Ausfahrt bis 22 Uhr

Einfahrt ab 15 Uhr, Zufahrt bis 20 Uhr, Ausfahrt bis 22 Uhr Preise: €35,99 (Car Ticket), €15,99 (Besucher-Ticket), €35,99 (VIP-Ticket, limitiert auf 100 Stück) Programmhighlights: Präsentation von 600 Fahrzeugen

Aussteller für Tuning, Autopflege und Zubehör

Show and Shine Wettbewerbe

Musikprogramm mit 80er-Jahre-Hits

Foodcourt und Getränkestände Siehe auch Vier Jahre Gefängnis: 22-Jähriger sticht zwei Männern in Wien in die Brust Ein Event für alle Autofans und Tuning-Begeisterte, das nicht verpasst werden sollte!

Context and Information Added:

Local Context: The article provides an overview of the event’s relevance to the local tuning community in Graz, appealing to both enthusiasts and casual attendees. Event Details: Specific information about the event’s structure, timing, and activities has been highlighted for better audience engagement. Promotional Tone: The piece encourages participation while emphasizing the community spirit of the event. Visual Elements: More emphasis has been placed on the visual elements, making the article more engaging.

Please let me know if you need any further adjustments!





Source link