Mögliche Ausfälle: Streik in Deutschland beeinträchtigt Flüge nach und von Wien

Ab Donnerstag bis einschließlich Freitag sind am Flughafen Wien aufgrund von Streiks an den Flughäfen München und Hamburg mit möglichen Flugeinschränkungen und -ausfällen zu rechnen.

Aktualisiert am 26. Februar, 20:28 Uhr

WIEN. Fluggäste in Wien, die Flüge nach oder von München oder Hamburg geplant haben, sollten in den kommenden zwei Tagen besonders aufmerksam den Status ihrer Flüge überprüfen. Der Grund für die Unruhe sind die angekündigten Streiks am Münchner Flughafen sowie ein kurzfristig auch in Hamburg. Die Verdi-Gewerkschaft hat die Beschäftigten zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen, der von Mittwoch, dem 27. Februar, 0 Uhr, bis Freitag, den 28. Februar, 23:59 Uhr, andauern wird.

Nach Angaben des Flughafens Wien stehen an beiden Tagen insgesamt zwölf Flüge von und nach München auf dem Programm. Es wird erwartet, dass vier dieser Flüge der Lufthansa (zwei Abflüge und zwei Rückflüge) ausfallen werden. Die Verbindungen nach Hamburg sind hingegen vorläufig nicht betroffen, auch wenn am Donnerstag und Freitag insgesamt 13 Flüge auf dieser Strecke geplant sind.

Austrian Airlines-Flüge betroffen, aber nicht in negativer Weise

Aufgrund der Streiks hat eine Sprecherin der Austrian Airlines (AUA) klargestellt, dass die Flüge von Wien nach München und zurück nicht betroffen sind: „Alle acht Flüge der AUA, bestehend aus vier hin und vier zurück, erfolgen planmäßig“. Dies gibt Fluggästen eine gewisse Sicherheit, jedoch ist es ratsam, den Flugstatus regelmäßig zu prüfen, um auf plötzliche Änderungen vorbereitet zu sein.

Trotz erster Berichte über mögliche Störungen auf Flügen nach Hamburg hat ein Sprecher von AUA am Mittwochabend betont, dass die Verbindungen in die Hansestadt nicht beeinträchtigt sind. Dennoch wird empfohlen, den Flugstatus vor der Abreise zu überprüfen, um eventuell auftretende Verspätungen oder Stornierungen zu entschärfen.

Was sollten betroffene Passagiere tun?

Der Flughafen Wien rät allen Fluggästen in den betroffenen Routen, sich direkt an ihre Fluggesellschaften oder Reiseveranstalter zu wenden. Im Fall von Ausfällen bieten viele Airlines die Möglichkeit der Umbuchung auf einen anderen Tag oder die Stornierung des Flugs an. Für eine schnelle und genaue Informationsbeschaffung über den Flugstatus können die Webseiten der jeweiligen Airlines konsultiert werden.

