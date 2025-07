„Moko Kommt“: Kabarett mit einer Prise Kernöl von Multitalent Mona Kospach

In Österreich ist der Name und die Ausstrahlung von Mona Kospach in aller Munde: Die gebürtige Fürstenfelderin hat sich nicht nur auf den Theater- und Kabarettbühnen einen Namen gemacht, sondern erobert auch die Filmbranche. Am 17. Juli präsentiert sie ihr Kabarett „Moko kommt“ in Graz, der Kulturmetropole der Steiermark.

GRAZ. „Ich habe mich wirklich reingehängt und das sehr lange“, beschreibt Mona Kospach ehrlich ihren Werdegang. Die 37-Jährige begann ihre Schauspielkarriere während ihres Slawistik-Studiums in Graz auf den Bühnen der Stadt, bevor sie in die Bundeshauptstadt Wien zog. Dort wurde ihr bemerkenswertes Talent schnell erkannt. Es folgten Auftritte in Produktionen wie „Soko Donau“, „Steirerkrimi“ und „Kopftuchmafia“, die ihr eine treue Fangemeinde einbrachten. Neben der Schauspielerei eroberte Kospach auch die Wiener Theaterlandschaft und selbst während ihrer intensiven Theater- und Filmkarriere fand sie Zeit, ein eigenes Kabarettprogramm zu schreiben. „Ich bin ein richtiger Workaholic“, gesteht sie mit einem schmunzelnden Blick und betont, dass Unterstützung entscheidend sei: „Zum Glück habe ich immer viel Rückhalt von meinen Lieben, aber auch von meinem Management und meiner Agentur bekommen.“





Wie ein Fisch im Wasser



„Ursprünglich komme ich vom Theater, da fühle ich mich wie ein Fisch im Wasser. Film ist einfach magisch, vor allem die Zusammenarbeit im Team – ich bin ein richtiger Teamplayer“, erklärt Kospach. Den Reiz des Kabaretts kann sie jedoch nicht leugnen: „Es fühlt sich wie Extremsport an; man muss ganz bei sich sein, damit alles gelingt.“ In „Moko kommt“ gibt sie einen Einblick in die Herausforderungen des Lebens einer Mittdreißigerin: „Ich präsentiere ein jüngeres, naives Ich, das am Land aufwächst und mit viel Hoffnung in die Stadt zieht, um dort ihr Glück zu finden. Doch das Leben hat oft andere Pläne“, schmunzelt sie.

Graz als warmes Nest



Und wie sieht es mit Graz aus? „Graz hat mich wachsen lassen, es ist ein schönes, warmes Nest“, schwärmt die Künstlerin. Die Stadt bieten mit dem Theater am Bahnhof, zahlreichen freien Gruppen und Veranstaltungen wie La Strada eine pulsierende Theaterlandschaft. „Meine Liebe zum Theater entdeckte ich beim t’eig. Graz hat mich geprägt und hier ist meine Familie, deshalb komme ich sehr gerne zurück.“ Am 17. Juli wird sie erneut in Graz auftreten, diesmal mit „Moko kommt“ in der „Brücke“ in der Grabenstraße 39a im Rahmen des Kabarett Cuvée Sommer Festivals 2025. Tickets sind erhältlich unter [email protected].

Weitere Informationen über Mona Kospach und ihre Auftritte findest du auf ihrer Website.





