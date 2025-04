„Moments of the Republic“: Tarek Leitner Unveils His New Book at Thalia

„Augenblicke der Republik“: Ein persönlicher Streifzug durch die Geschichte Österreichs – präsentiert von Tarek Leitner, dem Moderator der beliebten Nachrichten-Sendung „Zeit im Bild“. In seinem neuesten Buch beleuchtet Leitner die Geschichte der Zweiten Republik anhand außergewöhnlicher Fotografien, die während bedeutender historischer Ereignisse entstanden sind. Von der Ersten Republik bis zur heutigen Zeit erzählt das Buch Geschichten, die sowohl emotional als auch zeitgeschichtlich wertvoll sind.

Die Buchpräsentation fand kürzlich in Thalia Landstraße statt, einem der bekanntesten Buchhandlungen in Wien, die regelmäßig literarische Veranstaltungen ausrichtet. Zahlreiche Gäste hatten die Gelegenheit, Tarek Leitner bei seiner Lesung zuzuhören und mehr über die Hintergründe der Bilder und die Geschichten, die sie erzählen, zu erfahren. Seine Ausführungen fesselten das Publikum und regten zu vielen interessanten Diskussionen an.

Im Anschluss an die Lesung signierte der beliebte ORF-Moderator die druckfrischen Exemplare seines Buches und stellte sich gerne für Fotos mit den Fans zur Verfügung. Dies bot den Anwesenden nicht nur die Möglichkeit, ein persönliches Erinnerungsstück zu erlangen, sondern auch, sich an dem aufregenden Moment der Begegnung mit einem bekannten Gesicht der österreichischen Medienwelt zu erfreuen.

„Augenblicke der Republik“ ist mehr als nur ein Bildband; es ist ein visuelles Zeitzeugnis, das die prägnantesten Momente der österreichischen Geschichte einfängt. Das Buch richtet sich an Geschichtsinteressierte sowie an Fotografieliebhaber und bietet eine einzigartige Perspektive auf die Vergangenheit des Landes. Wie die Journalistin und Historikerin Dr. Anna B. Schmidt in einer Rezension bemerkte, gelingt es Leitner, die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu schlagen, indem er die resonierenden Geschichten der Fotografien mit persönlichen Erinnerungen verknüpft.

Für alle, die sich für die Geschichte Österreichs und die bedeutenden Ereignisse der Zweiten Republik interessieren, ist dieses Buch eine wertvolle Ergänzung. Ob als Geschenk oder für die eigene Sammlung, „Augenblicke der Republik“ bietet eine fesselnde Lektüre, die sowohl lehrreich als auch unterhaltsam ist.