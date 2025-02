Mona Kospach: Kabarett-Neuling mit ‚Moko‘ – Ein Steirisches Coming-of-Age Stück!

Moko kommt! Kabarett von Mona Kospach

Sie ist da. Moko. Mit ihrem rosa Kleid, Omas Unterwäsche und einem Doppler Kernöl hat sie eine klare Vorstellung von sich selbst und ihren Zielen: Familie, Karriere und das große Glück. Und das alles spätestens bis zur Mitte ihrer Dreißiger. Doch kurz vor ihrem 35. Geburtstag konfrontiert sie das Leben unerwartet mit schwierigen Fragen, die sie von ihrem Weg abbringen. Auf der Suche nach Antworten muss sie zahlreiche Hürden, Hemmungen und rosa Hüllen überwinden.

Pressestimmen

„In Mona Kospach’s Debütprogramm Moko kommt! durchzieht eine märchenhafte Prinzessinnen-Atmosphäre das gesamte Stück wie ein roter Faden. Die steirische Coming-of-Age-Geschichte ist eine zauberhafte Entdeckungsreise ins Erwachsenwerden.

Moko zieht nach Wien, sucht eine Wohnung und einen Job und trifft auf eine Hexe sowie sieben Versicherungszwergen. Immer wieder finden sich subtile Anspielungen und Referenzen auf bekannte Disney-Figuren, die das Märchenmotiv geschickt unterstreichen. Begleitet wird sie von Figuren wie ihrem Freund Alen und ihren beiden Großmüttern, die wie hilfreiche Feen erscheinen und ihr mit passenden Ratschlägen zur Seite stehen.“

(Gabriel Schaffler, Ö1 Radiosendung CONTRA)

Termine 2025

20.02.25 Kleines Theater, Salzburg

23.02.25 Kabarett Cuvée, Alpengarten Rannach, Stattegg

25.02.25 Theater am Alsergrund, Wien

07.03.25 Stieglerhaus, St. Stefan ob Stainz

10.03.25 ORF III Aufzeichnung „Kabarett im Turm“, Wien

25.03.25 Theater am Alsergrund, Wien

29.03.25 Ennser Kleinkunstkartoffel 2025, Stadthalle Enns

24.04.25 Theater am Alsergrund, Wien

26.09.25 Kabarett Cuvée, HOB i Raum Bad Vöslau

05.11.25 Kleines Theater, Salzburg

Booking Kontakt: [email protected]

Aktuelle Termine und weitere Informationen finden Sie unter: https://monakospach.at/