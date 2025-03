Monate im All: Gestrandete Astronauten kehren endlich zur Erde zurück!

Die Rückkehr zur Erde markiert einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der bemannten Raumfahrt. Mit an Bord der Rückkehrkapsel waren auch der US-Astronaut Nick Hague und der russische Kosmonaut Alexander Gorbunow. Die Kapsel hatte rund 17 Stunden zuvor von der Internationalen Raumstation (ISS) abgedockt. Die ISS ist ein Forschungszentrum, das seit 1998 in Betrieb ist und ein einzigartiges Labor für wissenschaftliche Experimente in Mikrogravitation darstellt.

Williams und Wilmore waren Anfang Juni zur ISS geflogen und sollten ursprünglich nur etwa eine Woche dort verbringen. Aufgrund unerwarteter technischer Probleme mit ihrem „Starliner“-Raumschiff, das von dem US-Konzern Boeing entwickelt wurde, entschied die NASA, dass die Sicherheit der Astronauten an oberster Stelle stehe. Aus diesem Grund wurde das „Starliner“-Raumschiff leer zur Erde zurückgeschickt, ohne die beiden Astronauten an Bord.

Im September flogen dann Nick Hague und Alexander Gorbunow in einem „Crew Dragon“-Raumschiff zur ISS. Ursprünglich war geplant, dass vier Astronauten die Mission antreten. Jedoch reiste schließlich nur eine verkleinerte Gruppe aus zwei sogenannten Spacefarern zur ISS, was unerwartet Platz für Williams und Wilmore schuf, um ihre Mission fortzusetzen.

Die 59-jährige Peggy Whitson und ihr 62-jähriger Kollege Charles Wilmore bringen eine Fülle von Erfahrung mit. Beide sind Veteranen der Raumfahrt und haben bereits mehrere Missionen im All hinter sich. Die bisherigen Erfolge von Williams und Wilmore sind zahlreich:

Peggy Whitson hält den Rekord für die längste kumulierte Verweildauer eines US-Astronauten im All mit insgesamt 665 Tagen und 22 Stunden.

Beide haben Erfahrungen in verschiedenen Missionen, darunter die Teilnahme an der NASA-Expedition und die Durchführung umfangreicher wissenschaftlicher Experimente.

Im Gegensatz dazu stand es von Anfang an fest, dass Nick Hague und Alexander Gorbunow ein halbes Jahr auf der Raumstation bleiben würden. Solche langen Missionen sind essenziell für das Verständnis der Auswirkungen von längeren Aufenthalten im All auf den menschlichen Körper. Forscher erforschen den Einfluss von Mikrogravitation auf Muskelabbau, Knochendichte und die allgemeine Gesundheit, um zukünftige Langzeitmissionen zum Mars oder darüber hinaus zu unterstützen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rückkehr von Williams und Wilmore sowie die Mission von Hague und Gorbunow wichtige Schritte für die bemannte Raumfahrt darstellen. Diese Missionen dienen nicht nur der Forschung, sondern auch der Vorbereitung auf zukünftige Herausforderungen, die mit interplanetaren Reisen verbunden sind. Während die Raumfahrttechnologie ständig weiterentwickelt wird, bleibt die Zusammenarbeit zwischen internationalen Raumfahrtorganisationen von entscheidender Bedeutung für den Fortschritt in der Erforschung des Weltraums.