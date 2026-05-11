Mord oder Sterbehilfe? Urteilsverkündung im Prozess gegen steirischen Winzer steht bevor

Mordprozess gegen steirischen Winzer in St. Pölten vor Urteil

Am Landesgericht St. Pölten läuft ein Mordprozess gegen einen 58-jährigen Winzer aus der Weststeiermark. In dem Verfahren wird am Montag ein Urteil erwartet.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, eine schwerkranke, vermögende Bekannte mit einem Schlafmittel getötet zu haben. Er selbst bezeichnet sein Handeln als legale Sterbehilfe.

Verhandelt wird in St. Pölten, weil das Opfer aus Niederösterreich stammte. Nach der Anklage soll der Winzer einer vermögenden Witwe eine Überdosis des Mittels Natrium-Pentobarbital verabreicht haben. Laut Staatsanwältin soll er der 71-jährigen Frau vorgespiegelt haben, es handle sich um ein Magenschutzmittel. Nach der Einnahme des Schlafmittels starb die 71-Jährige.

Die verstorbene Pensionistin verfügte über eine Sterbeverfügung. Im Verfahren ist umstritten, ob sie zum Zeitpunkt der Einnahme des Mittels einen Sterbewillen hatte. Die Geschworenen müssen entscheiden, ob die Frau aus freiem Willen sterben wollte oder ob der steirische Winzer nachgeholfen hat.

Der Angeklagte erklärt, die nach einem Schlaganfall bettlägerige Frau habe das Sterbemittel selbst eingenommen. Er betont, er habe nur gesetzlich erlaubte Sterbehilfe geleistet.

Im Prozess sagten mehrere Zeugen aus, darunter ein Pfleger, dessen Audio- und Videoaufnahmen den 58-Jährigen belasten. Auch eine weitere Pflegerin, die sich mit dem 49-Jährigen bei der Betreuung der Niederösterreicherin abgewechselt hatte, war als Zeugin geladen. Sie schilderte, die 71-Jährige sei über längere Zeit depressiv gewesen; diese Phase habe sich einige Zeit gehalten und sich dann wellenartig etwas gelockert.

Im Falle einer Verurteilung droht dem angeklagten Steirer eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Verteidiger des Winzers fordert unabhängig vom Ausgang des Verfahrens eine Reform der gesetzlich erlaubten Sterbehilfe.