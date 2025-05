Mordversuch: Sechs Festnahmen nach gewalttätigen Auseinandersetzungen in Graz

In Graz kam es während der Weihnachtszeit 2024 zu einer Reihe gewaltsamer Auseinandersetzungen unter Jugendlichen, die zu insgesamt sechs Festnahmen führten. Die Übergriffe fanden an verschiedenen Orten in der Innenstadt statt und führten zu teils schweren Verletzungen. Die Polizei ermittelt weiterhin und es wird sogar ein Mordversuch in Erwägung gezogen.



GRAZ. Nach den gewaltsamen Zusammenstößen, die am 25. Dezember 2024 entlang der Dreihackengasse, Elisabethinergasse, Ägydigasse und Annenstraße stattfanden, sind nach weiteren Verdächtigen gesucht worden. Meldungen, dass zwei weitere Verdächtige nun auch in Innsbruck festgenommen wurden, zeigen die Ausmaße dieser Krise unter Jugendlichen.

Am Weihnachtsabend entbrannte zwischen zwei Gruppen ein Konflikt, der innerhalb weniger Stunden zu mehreren gewaltsamen Vorfällen führte, darunter auch Messerangriffe. Am folgenden Tag eskalierte die Situation weiter am Hauptbahnhof, wo fünf Jugendliche verletzt wurden, einer von ihnen erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Gegen einen der Verdächtigen wird wegen Mordversuchs ermittelt.

Zwei weitere Verdächtige ausfindig gemacht



Kurz nach den Vorfällen nahmen Ermittler drei Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren fest. Ein zusätzlicher 25-Jähriger, der in Graz wohnhaft ist, wurde Ende Februar von Spezialeinheiten festgenommen, nachdem er beschuldigt wurde, an einer Messerattacke beteiligt gewesen zu sein und einen Schuss in den Boden abgegeben zu haben, um ein Opfer einzuschüchtern.

Durch Erkenntnisse aus Schutzzonen-Kontrollen in Graz konnten die Ermittler zwei weitere Verdächtige identifizieren. Die beiden 17-Jährigen wurden am Dienstag in Innsbruck festgenommen, nachdem sie beschuldigt wurden, einem am Boden liegenden Opfer mehrfach gegen den Kopf getreten und mit Eisenstangen geschlagen zu haben. Beide bestreiten bisher die Vorwürfe. Das genaue Motiv für die Angriffe bleibt unklar, jedoch wird angenommen, dass interne Streitigkeiten innerhalb der Gruppen eine Rolle spielen.

