Motorbootunfall am Wörthersee entfacht Debatte um Alkoholkontrollen und Seeregulierungen

Diskussion um Alkohol und Kontrollen bei Motorbooten am Wörthersee

Nach einem Motorbootunfall am Wörthersee wird verstärkt über Alkohol am Steuer von Booten und die bestehenden Polizeikontrollen diskutiert. In sozialen Medien mehren sich Forderungen nach strengeren Kontrollen und Vorwürfen gegen Bootslenkerinnen und Bootslenker.

Ausgangspunkt der Debatte ist ein Vorfall vom Wochenende, bei dem eine 54 Jahre alte Frau mit einem Motorboot in die Kapuzinerinsel fuhr. Die Lenkerin hatte laut Angaben mehr als 1,6 Promille Alkohol im Blut. Bei dem Boot handelt es sich um ein als Familienboot bezeichnetes Fahrzeug.

Forderungen und Zurückweisung pauschaler Vorwürfe

In zahlreichen Kommentaren in sozialen Medien werden nach dem Unfall verstärkte Polizeikontrollen am Wörthersee gefordert, da auf Booten oft Alkohol im Spiel sei. Teilweise wird dort pauschal behauptet, die meisten Bootslenkerinnen und Bootslenker seien betrunken unterwegs.

Wörthersee-Wirte widersprechen dieser Darstellung. Sie können die Behauptung, die meisten Bootslenkerinnen und Bootslenker seien alkoholisiert, nicht bestätigen. Wirtesprecher Stefan Sternad betont, die Wirte hätten keine Mitverantwortung und keine Sorgfaltspflicht für das Trinkverhalten erwachsener Gäste. Im Bereich des Jugendschutzes hätten die Betriebe hingegen eine sehr hohe Verantwortung, auf deren Einhaltung sie besonders bedacht seien. Bei Erwachsenen plädiert Sternad für Selbstverantwortung.

Ein Marina-Betreiber bezeichnet die Diskussion nach Bootsunfällen am Wörthersee als Fall von „Neid, Gier und Missgunst“. Den Alkoholunfall vom Wochenende ordnet er als normalen Verkehrsunfall ein, wie er seiner Ansicht nach täglich auf der Straße vorkommt. Er weist darauf hin, dass bei dem Unfall niemand zu Schaden gekommen sei.

Polizeikontrollen und Seendialog

Die Polizei weist die in sozialen Medien geäußerte Kritik an zu geringen Kontrollen zurück. Laut Angaben wird regulär ab Freitag, dem 15. Mai, am Wörthersee kontrolliert. Alexander Trapitsch von der Wasserpolizei der Polizeiinspektion Reifnitz erklärt, man versuche ständig ein Boot, beziehungsweise sogar zwei Boote, am Wasser zu haben.

Demnach passt die Wasserpolizei ihre Einsätze an die Hauptbetriebszeiten an. In den frühen Morgenstunden stehen Wasserskifahrer im Mittelpunkt der Kontrollen, in der Nacht können beeinträchtigte Personen, etwa durch Alkohol oder andere Stoffe, überprüft werden. Kontrolliert werden unter anderem Geschwindigkeit, die Einhaltung der Uferschutzzone sowie vorgeschriebene Ausrüstungsgegenstände der Boote. Boote können laut Trapitsch ähnlich wie Fahrzeuge im Straßenverkehr angehalten und kontrolliert werden.

Über den Sommer läuft am Wörthersee ein Seendialog zwischen allen beteiligten Akteuren. Am Ende dieses Prozesses will das Land auf Basis der Ergebnisse mögliche neue Regeln erarbeiten. Vertreter der Wirtschaft sind daran beteiligt und vertreten die Ansicht, dass neue Vorschriften nicht notwendig wären, wenn bestehende Regeln noch strenger kontrolliert und sanktioniert würden.