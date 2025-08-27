Motorradfahrer in Graz tödlich verunglückt: Leiche bei den Gleisen gefunden

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Judendorferstraße bei Graz ein tragischer Verkehrsunfall, der einem Motorradfahrer das Leben kostete. Ein Lokführer der ÖBB entdeckte gegen 16:45 Uhr den leblosen Körper des Motorradfahrers in der Nähe der Gleise und informierte sofort seine Leitstelle. Leider kam für den Fahrer jede Hilfe zu spät, als die Rettungskräfte eintrafen, war der Tod des Mannes bereits festgestellt worden.

GRAZ. Laut Angaben der Polizei kam es zu dem tödlichen Unfall auf der L302, der Judendorferstraße, in Richtung Gratwein. Der Lokführer, der den Unfall entdeckte, meldete den Vorfall schnell, und die Zugstrecke wurde für den Verkehr gesperrt. Beamte der Polizei fanden bei ihrer Untersuchung am Unfallort eindeutige Spuren in Fahrtrichtung Gratwein.

Unfallhergang

Es wird vermutet, dass der 62-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung aus bisher unbekannten Gründen in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Verunfallte gleitete über eine Böschung und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Stützmasten sowie einen massiven Betonsockel. Sowohl das Motorrad als auch der Helm des Fahrers wurden durch den heftigen Aufprall erheblich beschädigt.

Eine Prüfung der mitgeführten Gegenstände bestätigte die Identität des Fahrers. Hinweise auf ein möglicherweise fremdes Verschulden konnten von der Polizei bisher nicht festgestellt werden. Die Angehörigen des Verstorbenen erhalten Unterstützung durch ein Kriseninterventionsteam. Die Sperrung der Gleise konnte nach Abschluss der Rettungs- und Bergungsarbeiten gegen 19:30 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Ermittlungen zu den genauen Unfallumständen laufen weiterhin.

Es ist tragisch, dass Motorradunfälle in Österreich eine erhebliche Zahl an schweren Verletzungen und Todesfällen hervorrufen. Laut den aktuellen Statistiken des österreichischen Verkehrsministeriums machen Motorräder einen hohen Anteil an Verkehrsunfällen aus, insbesondere bei schlechten Wetterbedingungen oder unwiderstehlichen Fahrmanövern.

Ähnliche relevante Themen:

Steiermark reduziert die Basisförderung für Kinderbüros, Opposition boykottiert ein Hearing für den neuen Vorstand der Holding, Radfahrer haben Parkplatzsorgen in der Grazer Innenstadt.