Motorradsaison in Tirol: Frühsommer bringt Freude und Risiko auf zwei Rädern

Mit frühsommerlichem Wochenende startet Motorradsaison in Tirol

In Tirol beginnt mit dem ersten frühsommerlichen Wochenende die Motorradsaison 2026. Polizei und ÖAMTC warnen zum Saisonstart vor erhöhter Unfallgefahr und raten zu besonderer Vorsicht.

Expertinnen und Experten empfehlen Motorradfahrerinnen und -fahrern, den Einstieg in die neue Saison behutsam zu gestalten. Die ersten Ausfahrten sollten bewusst ruhig angegangen werden.

Rückblick: Mehr Verletzte im Vorjahr

Im vergangenen Jahr sind in Tirol elf Menschen beim Motorradfahren tödlich verunglückt. Die Statistik weist zudem rund 450 beim Motorradfahren verletzte Personen aus.

Die Zahl der Verletzten lag damit höher als im Jahr davor. Konkrete Angaben zur Höhe des Anstiegs liegen nicht vor.

Schwerer Unfall auf der Thierseestraße

Bereits in der aktuellen Saison hat sich am Freitag auf der Thierseestraße ein schwerer Motorradunfall ereignet. Ein 36-jähriger Motorradfahrer kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab.

Der Mann rutschte unter der Leitschiene durch, stürzte ab und wurde dabei schwer verletzt.

Hauptursachen und Empfehlungen

Enrico Leitgeb, Leiter der Landesverkehrsabteilung, berichtet, dass teils folgenschwere Motorradunfälle immer wieder auf ähnliche Muster zurückgehen. Als Hauptfaktoren nennt er zu hohe Geschwindigkeit und zu geringen Sicherheitsabstand, zudem spiele eine gewisse Risikobereitschaft häufig eine Rolle.

Nach seinen Angaben handelt es sich in den meisten Fällen um selbstverschuldete Fehler der Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Polizei und ÖAMTC empfehlen daher, das Motorrad vor den ersten Ausfahrten gründlich zu überprüfen und sich Schritt für Schritt wieder an das Fahren heranzutasten.

Trainings und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr

Der ÖAMTC bietet zu Saisonbeginn Warm-up-Trainings für Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer an. Laut Martin Huber vom ÖAMTC steht dabei das sichere Fahren im Mittelpunkt.

Zu den Inhalten zählen unter anderem das Fahren von Kurven sowie das Legen und Drücken des Motorrads. Ein zentrales Thema ist die Gefahrenwahrnehmung; außerdem geht es darum, das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer zu antizipieren.

Auch Pkw-Lenkerinnen und -Lenker müssen sich nach der Winterpause wieder auf die stärkere Präsenz von Motorrädern auf den Straßen einstellen.