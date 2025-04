Motorradunfall in Graz: Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Redaktion Astrid Moder Motorrad-Unfall in Graz Lenker alkoholisiert und unter Drogen 3 Bilder Ein schockierender Motorradunfall geschah am Samstagabend, den 5. April 2025, in Graz, als ein 41-jähriger Motorradfahrer, der offensichtlich unter Einfluss von Drogen und Alkohol stand, mit einem Pkw kollidierte. Der Motorradfahrer, ein in Graz ansässiger Syrer, fuhr gegen 21:20 Uhr auf dem Joanneumring und beabsichtigte, an der Kreuzung mit der Neutorgasse in die Radetzkystraße zu fahren. Siehe auch Selenskyj und Trump schließen bahnbrechendes Rohstoffabkommen – Was bedeutet das für die Zukunft? Zeugen berichteten, dass der Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit den Wagen überholt hat, bevor er mit diesem kollidierte. Der Zusammenstoß ereignete sich an der linken Vorderseite des Pkw, was zum Sturz des Motorradfahrers führte und ihn mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus brachte. Alkoholisierung und Drogennachweis Rettungskräfte des Roten Kreuzes, die nur wenige Fahrzeuge hinter dem Unfall waren, leisteten sofort erste Hilfe. Obwohl der PKW-Fahrer unverletzt blieb, stellte sich beim Motorradfahrer eine Alkoholisierung heraus. Ein freiwillig durchgeführter Speicheltest ergab zudem einen positiven Nachweis auf THC. Siehe auch Fröhliche Atmosphäre und gesellige Menschen: Impressionen vom Bauernbundball 2025 in Graz Beide Fahrzeuge erlitten erhebliche Sachschäden. Dieser Vorfall stellt die Gefahren des Fahrens unter Einfluss von Substanzen erneut in den Vordergrund. Das könnte dich auch interessieren: Zwei Raser über 100 km/h unterwegs – Autos beschlagnahmt

