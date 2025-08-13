Motorradunfall in Straßgang: 61-Jähriger schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Am Dienstagnachmittag kam es im Grazer Bezirk Straßgang zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 61-jährige Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen.

GRAZ. Ein 55-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Leibnitz war am Sandgrubenweg in Richtung Westen unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Klusemannstraße überqueren. Nach eigenen Angaben fuhr er in Schrittgeschwindigkeit ein und übersah dabei den von links kommenden Motorradfahrer.

Unfallhergang und Folgen

Trotz sofort eingeleiteter Bremsungen konnte der Pkw-Lenker die Kollision nicht mehr verhindern. Das Auto prallte frontal gegen die rechte Seite des Motorrads. Der 61-Jährige stürzte und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Rettungskräfte des Roten Kreuzes brachten ihn ins UKH Graz, danach wurde er in das LKH Graz West überstellt.

