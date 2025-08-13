Motorradunfall in Straßgang: 61-Jähriger schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Motorradunfall in Straßgang
61-Jähriger schwer verletzt im Krankenhaus
Am Dienstagnachmittag kam es im Grazer Bezirk Straßgang zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 61-jährige Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen.
GRAZ. Ein 55-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Leibnitz war am Sandgrubenweg in Richtung Westen unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Klusemannstraße überqueren. Nach eigenen Angaben fuhr er in Schrittgeschwindigkeit ein und übersah dabei den von links kommenden Motorradfahrer.
Unfallhergang und Folgen
Trotz sofort eingeleiteter Bremsungen konnte der Pkw-Lenker die Kollision nicht mehr verhindern. Das Auto prallte frontal gegen die rechte Seite des Motorrads. Der 61-Jährige stürzte und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Rettungskräfte des Roten Kreuzes brachten ihn ins UKH Graz, danach wurde er in das LKH Graz West überstellt.
### Context and Information
In Graz, Austria, a serious motorcycle accident occurred on August 13, 2025, in the district of Straßgang, where a 61-year-old motorcyclist was severely injured. The incident happened when a 55-year-old car driver was crossing the intersection of Sandgrubenweg and Klusemannstraße. Despite his claims of driving at a low speed and confirming clear passage, he failed to see the motorcycle approaching from the left. This collision highlights the critical importance of attentiveness at intersections, as motorcycle riders are particularly vulnerable in traffic.
As motorcycle usage increases, so do the risks associated with them, underscoring a growing public safety concern. Austria has implemented various educational campaigns and programs aimed at promoting road safety and raising awareness about the dangers faced by motorcyclists. Local authorities encourage both drivers and bikers to exercise extra caution to prevent such accidents.
