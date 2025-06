Mühlgasse: Bezirksvorstehung Wieden präsentiert Umgestaltungspläne

Die Umgestaltung der Mühlgasse in Wien-Wieden: Ein Schritt in die Zukunft der urbanen Lebensqualität.

WIEN/WIEDEN. Seit Jahren wird über die Umgestaltung der Mühlgasse diskutiert, und nun wird die Bezirksvorstehung Wieden die ausgearbeiteten Pläne für die zukünftige Gestaltung der Straße präsentieren. Die Neugestaltung soll nicht nur die Optik der Mühlgasse verbessern, sondern auch die Lebensqualität der Anwohner und Besucher steigern.

Am Donnerstag, 12. Juni, lädt die Bezirksvorstehung von 16 bis 18 Uhr in das Foyer des Ehrbar Saals in der Mühlgasse 30 ein. Dort haben alle Interessierten die Möglichkeit, die Pläne einzusehen, Fragen zu stellen und direkt mit den Planern sowie Vertretern des Bezirks ins Gespräch zu kommen.

Langwierige Planung

Die Neugestaltung der Mühlgasse ist seit geraumer Zeit ein zentrales Thema in der Gemeinde. Eine Petition, die die Umwandlung der Straße in eine Fußgängerzone forderte, führte im September 2024 zu einer Befragung der Anwohner. Die Ergebnisse waren deutlich: 61 Prozent der Befragten unterstützen die Idee. Der steigende Verkehr und die Verschmutzung in städtischen Bereichen machen eine solche Initiative immer dringlicher.





Ein wichtiges Ziel der Neugestaltung ist die „Begrünung und ein besseres Mikroklima“. diesen Aspekt unterstrich Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl (SPÖ), indem sie sagte: „Die Mühlgasse soll zu einem Ort werden, der die Lebensqualität im Viertel erhöht.“ Weitere Schwerpunkte der Planung sind die Schaffung von Aufenthaltsbereichen mit Sitzgelegenheiten sowie die Implementierung von Trinkbrunnen und Wasserspielen, die zur Abkühlung während der Sommermonate beitragen sollen.

Im Anschluss an die Präsentation am 12. Juni wird die Ausstellung vom 16. bis 18. Juni von 13 bis 16 Uhr geöffnet sein. Darüber hinaus sind private Besichtigungen nach telefonischer Terminvereinbarung unter 01/4000 04115 im Amtshaus Wieden möglich.

