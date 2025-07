Müllfahrzeuge und Rettungswagen: Stadt Wien versteigert ausgemusterte Fahrzeuge

Die Stadt Wien veräußert wieder ihre ausgemusterten Fahrzeuge. Wer also ein Müllfahrzeug oder ein Rettungsauto sucht, das als Basis für einen Camper dient, könnte möglicherweise fündig werden. Wien, die Hauptstadt Österreichs, bietet wieder eine interessante Möglichkeit für alle, die ein ausgemustertes Fahrzeug erwerben möchten. Ob es sich um Rettungswägen, Traktoren oder Schneemobile handelt, die Stadt hat eine Vielzahl an Fahrzeugen, die nicht mehr im städtischen Betrieb verwendet werden. Dieser Verkauf findet mehrmals jährlich statt, ganz im Sinne des Motto „weiter nutzen statt verschrotten“. In dieser Runde stehen aktuell rund 80 Fahrzeuge zum Verkauf. Es sei jedoch angemerkt, dass nicht alle angebotenen Fahrzeuge fahrtüchtig sind. Die Magistratsabteilung 48 (MA 48) gibt keine Gewährleistung auf diese Fahrzeuge. Das bedeutet, dass einige Fahrzeuge zwar noch bewegt werden können, aber möglicherweise leichte Mängel aufweisen oder auch als Ersatzteillieferanten dienen können. Diese Transparenz beim Verkauf hilft den Interessierten, informierte Entscheidungen zu treffen. Siehe auch MeinBezirk vor Ort: Neueste Entwicklungen aus dem Gemeindeamt Ebbs Die Stadt Wien informiert, dass Fahrzeuge, die nicht mehr für ihren intensiven Betrieb geeignet sind, je nach Zustand verwertet werden. Diese Fahrzeuge werden entweder an interessierte Käufer verkauft oder für die stoffliche Verwertung an die Stahlindustrie übergeben, was einen umweltfreundlichen Ansatz zur Wiederverwertung darstellt. Von Schneemobil bis Müllauto In dieser Angebotsrunde werden unter anderem 20 verschiedene Müllsammelfahrzeuge, 13 Klein-Lkw, drei Schneemobile sowie zahlreiche weitere Fahrzeuge verkauft. Darüber hinaus sind auch Gartengeräte wie Kettensägen und Motorsensen im Angebot. Interessierte Käufer müssen ihre Angebote schriftlich einreichen. Diese sind in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Angebot – MA VEAU-20440/2024“ bis spätestens Montag, 21. Juli 2025, um 13 Uhr bei der Magistratsabteilung 48 (1050 Wien, Einsiedlergasse 2, Erdgeschoss/Zimmer 32) einzureichen. Die erforderlichen Formulare sind während der Besichtigungszeiten vor Ort erhältlich oder können von der Website der Stadt Wien heruntergeladen werden. Siehe auch Uli Breé: "Wie Frieden gelingt" - Eröffnungsrede der Tiroler Volksschauspiele zum Nachlesen Der Termin für die nächste Versteigerung steht ebenfalls bereits fest. Vom 18. bis 19. August 2025 werden die nächsten Fahrzeuge zum Verkauf angeboten. Das könnte dich auch interessieren: Ein bewölkter Tag mit Regenschauern und Temperaturen bis zu 26 Grad. Briefmarke zeigt Kunst des Wiener Bildhauers Fritz Wotruba. Wiener Lokale übertragen die Finalphase der Frauen-Fußball-EM.

