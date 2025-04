Mundart-Ballade: SterzRock und Betty O bringen neuen Song heraus

Fans des steirischen Austropops dürfen sich über einen neuen Song freuen: „Warum bleibst du heit net do“. Diese mit Spannung erwartete Single ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der Grazer Band SterzRock und der talentierten Künstlerin Betty O, die ihre Kreativität und musikalischen Talente vereinen.

GRAZ. Die Kooperation von SterzRock und Betty O bringt frischen Wind in die österreichische Musikszene. Die Single „Warum bleibst du heit net do“ verspricht, das Herz der Zuhörer zu berühren und Gänsehaut zu erzeugen. SterzRock, bestehend aus Chris Zieger, Gerhard „Luis“ Pötsch und drei weiteren Bandmitgliedern, fühlt sich der rockigen Tradition des Austropops verpflichtet und orientiert sich an Größen wie STS, Peter Cornelius, Wolfgang Ambros und Reinhard Fendrich. Seit ihrer ersten Erfolgs-Single „I mecht so gern fliagn“ im Jahr 2022 haben sie sich mit weiteren Hits wie “A Guats Gfüh“ und “Leb dein Traum“ einen Namen gemacht und eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Steirische Mundart

SterzRock versteht sich als Gesellschaftsrocker und hebt sich bewusst vom „alpenländischen Glattpolitur“ ab. Ihre Musik, gefüllt mit steirischer Mundart, zielt darauf ab, die Zuhörer emotional abzuholen und gesellschaftliche Themen anzusprechen. Mit Betty O, die für ihre humorvollen und tiefgründigen „Mundwerklieder“ bekannt ist, haben sie eine unverwechselbare Duett-Partnerin gewonnen, die ihre Leidenschaft für die steirische Sprache teilt. Zusammen schaffen sie eine emotionale „Liebes-Sehnsucht“, die in der steirischen Kultur verwurzelt ist. Der Song wurde im renommierten Tonladen-Studio unter der Leitung von Max Bieder (bekannt durch seine Produktionen mit Alle Achtung) produziert, wo er den letzten Schliff erhielt.

Austropop erfreut sich in Österreich einer stetig wachsenden Beliebtheit, und die Kombination von SterzRock und Betty O könnte ein neuer Meilenstein in diesem Genre sein. Mit der Veröffentlichung dieser Single könnten die beiden Künstler möglicherweise neue Wege beschreiten und frische Impulse in die lokale Musikszene einbringen. Die Fans dürfen gespannt sein, was die Zukunft für diese talentierten Musiker bereithält.