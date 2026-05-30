Murecker Freibad: Gemeinschaftsprojekt stellt Betrieb durch Ehrenamt sicher

Ehrenamtliche sichern Freibadbetrieb in Mureck ab

In Mureck in der Südsteiermark arbeiten Gemeinde und freiwillige Helfer gemeinsam daran, den Betrieb des örtlichen Freibads aufrechtzuerhalten. Ehrenamtlich geleistete Stunden sollen dabei eine zentrale Rolle spielen.

Viele Gemeinden haben Schwierigkeiten, ein Freibad zu betreiben, da solche Einrichtungen häufig als Verlustgeschäft gelten. In Mureck soll dem mit verstärktem Engagement vor Ort begegnet werden.

Gemeinde ohne Pächter setzt auf Freiwillige

Der frühere Pächter des Murecker Freibads hat nach zwei Jahren aufgehört, zuletzt konnte kein neuer Pächter gefunden werden. In dieser Situation übernimmt die Gemeinde verstärkt Verantwortung für den Weiterbetrieb.

Ernst Walisch ist Gemeinderat in Mureck, ehemaliger Polizist und Bademeister im Freibad. Er ist für die Sicherheit im Bad zuständig. Die Becken werden im Freibad Mureck ehrenamtlich geputzt, unter anderem von Helfern wie Franz Pein.

Kosten und Einsparungen durch Ehrenamt

Der Bürgermeister von Mureck, Klaus Strein, beziffert die jährlichen Kosten für das Freibad auf ungefähr 120.000 bis 180.000 Euro und bezeichnet Mureck als kleine Gemeinde. Gemeinderätin Karin Kern erklärt, dass ein großer Teil der Ausgaben auf Strom und Personalkosten entfällt.

Laut Karin Kern sollen die Personalkosten durch den Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiter gesenkt werden. Der Tageseintritt in das Freibad beträgt 8,50 Euro und kostet damit nun etwas mehr als zuletzt.

Angebote im Bad und gesicherte Saison

Ab Sonntag ist das Buffet im Freibad Mureck wieder geöffnet. Es soll Gäste aus der Südsteiermark und aus Slowenien anziehen.

Im Programm des Freibads ist das Projekt „Frauen in Bewegung“ vorgesehen. Im Rahmen dieses Projekts wird einmal pro Woche Yoga im Schwimmbad am Abend angeboten, außerdem einmal pro Woche Wassergymnastik für Frauen. Moira Gores tritt dabei als Vertreterin des Projekts auf.

Bademeister und Gemeindebediensteter Josef Wolf gibt an, dass das Beckenwasser 27 Grad hat. Die Saison im Freibad Mureck dürfte gesichert sein.