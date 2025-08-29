MuseumsQuartier: Astrid Peterle appointed new Chief Curator of the Cultural Complex

Das renommierte Kulturareal des Museumsquartiers (MQ) in Wien hat eine neue Leitung: Astrid Peterle, eine bekannte Persönlichkeit der Wiener Kunstszene, wird die Position der Chefkuratorin übernehmen und löst damit Verena Kaspar-Eisert ab, die zu neuen Ufern aufbricht.

WIEN/MARIAHILF/NEUBAU. Mit dem 1. Oktober wird Astrid Peterle die Nachfolge von Verena Kaspar-Eisert antreten, die die Leitung der Heidi Horten Collection übernehmen wird. Der Wechsel an dieser wichtigen Position im Museumsquartier ist von großer Bedeutung, da das MQ als eines der wichtigsten Kulturzentren in Europa gilt.

Astrid Peterle ist in der Wiener Kulturszene bestens etabliert. Seit Juni 2022 hat sie die kuratorische Abteilung der Kunsthalle Wien geleitet und sich zuvor über mehr als zehn Jahre am Jüdischen Museum Wien, zuletzt als Chefkuratorin, profiliert. Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen konzentrieren sich auf Performance-Kunst, Choreografie, Film, Fotografie und feministische Kunstpraxis. Solche Themen sind heute von großer Bedeutung, da sie oft die gesellschaftlichen Strömungen reflektieren und kritische Diskurse anstoßen.

Kaspar-Eisert verabschiedet sich

„Wir sind begeistert, Astrid Peterle als kompetente Ausstellungskuratorin für das Kunstareal gewonnen zu haben. Sie ist die ideale Wahl, um Kunstprojekte und künstlerische Praxen im MQ weiterzuentwickeln“, sagt Bettina Leidl, Direktorin des Museumsquartier. Sie betont, dass sie sich schon auf die Zusammenarbeit mit Peterle freue. Dieser Führungswechsel kommt zu einer Zeit, in der Kulturinstitutionen in Europa zunehmend gefordert sind, innovative und inklusive Kunstprojekte zu realisieren.

Nach über einem Jahrzehnt im MQ verlässt Verena Kaspar-Eisert die Institution mit einem beeindruckenden Portfolio an erfolgreichen Ausstellungsprojekten. „Ich gratuliere Verena Kaspar-Eisert herzlich zu ihrem wohlverdienten Karriereschritt. In den vergangenen zehn Jahren konnten wir zusammen verschiedene bedeutende künstlerische Initiativen umsetzen“, hebt Leidl hervor. Ihre Zusammenarbeit entstand 2014 im Kunst Haus Wien und hat sich über die Jahre hinweg intensiviert.

Die gemeinsame Leidenschaft, Nachhaltigkeitsthemen durch Kunst und Kultur für die Öffentlichkeit verständlich zu machen und neue Perspektiven zu eröffnen, hat die Zusammenarbeit bereichert. Das Team des Museumsquartiers wünscht Kaspar-Eisert viel Erfolg und erfüllte Jahre als Direktorin der Heidi Horten Collection, einer der bedeutendsten Sammlungen zeitgenössischer Kunst in Österreich.

